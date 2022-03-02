بعد أبو تريكة.. ناشطون ورياضيون عرب ينتقدون "الكيل بمكيالين" بعد عقوبات الفيفا ضد روسيا وتجاهل إسرائيل

اعترض ناشطون وإعلاميون رياضيون عرب على ازدواجية المعايير وسياسة "الكيل بمكيالين" التي يتعامل بها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA) بعد فرضه عقوبات على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا، مقابل تجاهله لما فعلته وتفعله إسرائيل منذ احتلالها فلسطين واعتدائها على الدول العربية المجاورة.

ونشر الفيفا عبر موقعه الرسمي أمس الثلاثاء بيانا قال فيه إن جميع الفرق والمنتخبات الروسية ستحرم من المشاركة في جميع المسابقات الرياضية حتى إشعار آخر، مضيفا "كرة القدم موحدة، نتضامن مع جميع المتضررين في أوكرانيا، نأمل أن يتحسن الوضع بشكل كبير وسريع بحيث تصبح كرة القدم مرة أخرى قوة دافعة للوحدة والسلام بين الناس".

FIFA/UEFA suspend Russian clubs and national teams from all competitions ▶️ https://t.co/Q2htzW3W9z pic.twitter.com/LFo1bUtqmm — FIFA Media (@fifamedia) February 28, 2022

وكان نجم كرة القدم المصرية السابق محمد أبو تريكة أول المعلقين على قرار الفيفا، إذ قال في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع تويتر "قرار منع الأندية الروسية والمنتخبات من المشاركة في كافة البطولات لازم يكون معه منع مشاركة الأندية والمنتخبات التابعة للكيان الصهيوني لأنه محتل ويقتل الأطفال والنساء في فلسطين منذ سنين ولكنكم تكيلون بمكيالين".

@fifacom_ar قرار منع الاندية الروسية والمنتخبات من المشاركة فى كافة البطولات لازم يكون معه منع مشاركة الاندية والمنتخبات التابعة للكيان الصهيوني لانه محتل ويقتل الاطفال والنساء فى فلسطين منذ سنين ولكنكم تكيلوا بمكيالين.. — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) February 28, 2022

بدوره، كتب المعلق العماني خليل البلوشي في منشور على صفحته بموقع فيسبوك "يا لها من سياسة قذرة لعالم غير سوي ويكيل بمكيالين، في الوقت الذي كان الاحتلال يرتكب فيه المجازر بحق أهلنا في فلسطين وتُقصف البيوت فوق رؤوس ساكنيها، كانوا يقولون لنا: لا تخلطوا السياسة بالرياضة".

أما المراسل الرياضي في قنوات "بي إن سبورتس" حسين ياسين فغرد مستنكرا قرار الفيفا "يوما ما كانت إسرائيل تجتاح عاصمة بلدي لبنان وكانوا يلعبون المونديال دون أن يرف لهم جفن لو بكلمة".

يوما ما كانت اسرائيل تجتاح عاصمة بلدي لبنان وكانوا يلعبون المونديال دون ان يرف لهم جفن ولو بكلمة … pic.twitter.com/Osk9jupfYO — حسين ياسين – Hussein Yassin (@HusseinY22) March 1, 2022

من ناحيته، قال الكاتب والناشط المصري سامح عسكر "في مجازر إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني لم تعاقب الفيفا دولة الكيان بدعوى أنه خلط السياسة بالرياضة، لكن فور هجوم روسيا على أوكرانيا انتفض الفيفا وأصدر عقوبات على الروس، رغم أن ضحايا قصف إسرائيل لغزة أكبر.. موقف فاضح يدل على عنصرية قادة العالم والفيفا لصالح العرق الأبيض".