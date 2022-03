بعد أبو تريكة.. ناشطون ورياضيون عرب ينتقدون "الكيل بمكيالين" بعد عقوبات الفيفا ضد روسيا وتجاهل إسرائيل

اعترض ناشطون وإعلاميون رياضيون عرب على ازدواجية المعايير وسياسة "الكيل بمكيالين" التي يتعامل بها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA) بعد فرضه عقوبات على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا، مقابل تجاهله لما فعلته وتفعله إسرائيل منذ احتلالها فلسطين واعتدائها على الدول العربية المجاورة.

ونشر الفيفا عبر موقعه الرسمي أمس الثلاثاء بيانا قال فيه إن جميع الفرق والمنتخبات الروسية ستحرم من المشاركة في جميع المسابقات الرياضية حتى إشعار آخر، مضيفا "كرة القدم موحدة، نتضامن مع جميع المتضررين في أوكرانيا، نأمل أن يتحسن الوضع بشكل كبير وسريع بحيث تصبح كرة القدم مرة أخرى قوة دافعة للوحدة والسلام بين الناس".

FIFA/UEFA suspend Russian clubs and national teams from all competitions

▶️ https://t.co/Q2htzW3W9z pic.twitter.com/LFo1bUtqmm

— FIFA Media (@fifamedia) February 28, 2022