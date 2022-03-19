انسحاب أردني وجزائري من دورة للمدربين في البحرين رفضا للتطبيع

انسحب المدرب الأردني محمد السعود عضو الاتحاد الأردني للكيك بوكسينغ وإبراهيم سرقمة المدرب الجزائري للفل كونتاكت والكيك بوكسينغ من الدورة الدولية للمدربين المقامة في البحرين بسبب مشاركة فريق إسرائيلي فيها.

وأكد سرقمة -الذي سافر إلى البحرين ضمن بعثة رسمية من الاتحاد الجزائري للكيك بوكسينغ والرياضات القتالية- انسحابه من الدورة في منشور عبر فيسبوك، وقال "أعلن انسحابي من الدورة الدولية للمدربين المقامة في البحرين، بسبب وجود وفد من الكيان الصهيوني معنا في القاعة"، مضيفا "لا للتطبيع".

المدرب محمد سعود، بطلٌ عربيٌ جديد، يدوّن اسمه في قائمة الشرف للرياضيين العرب، الذين يسطرون مواقف مشرفة في كل المحافل، تضامنًا مع فلسطين ورفضًا للتطبيع مع الاحتلال. شكرًا كابتن محمد .. شكرًا يا نشمي pic.twitter.com/AFg5YCSE7e — مقاطعة (@Boycott4Pal) March 18, 2022

وأشاد تجمع "اتحرك" لمجابهة التطبيع في الأردن بانسحاب المدرب الأردني السعود، ونشر حساب "مقاطعة" عبر تويتر محتفيا بهذه الخطوة، فقال "المدرب محمد سعود بطل عربي جديد يدون اسمه في قائمة الشرف للرياضيين العرب الذين يسطرون مواقف مشرفة في كل المحافل تضامنا مع فلسطين ورفضا للتطبيع مع الاحتلال، شكرا كابتن محمد.. شكرا يا نشمي".

وعلق الناشط يوسف عايش على الخبر "نعم اعتذرت، ومن الممكن أنك لن تعود للمنتخب وستحارب بكل الوسائل داخليا وخارجيا، لكنك تجاوزت نطاق الرياضة، وأنت بنظري بطل العالم في الرجولة والشهامة، فعلا أنت بطل ستتوج بين الكبار وسيضعون اسمك بجانب الشرفاء والمناضلين، وصدقني كل البطولات ستنسى إلا بطولتك هذه مخلدة إلى الأبد.. تحية إجلال وإكبار لأهلنا في الطفيلة".

يشار إلى أن هذه الانسحابات ليست الأولى من نوعها، فقد انسحب سابقا لاعب الجودو فتحي نورين ومدربه عمار بن يخلف من منافسة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 في طوكيو، بسبب مواجهة محتملة كان سيخوضها الجزائري أمام مصارع إسرائيلي، مما دفع الاتحاد الدولي إلى معاقبته واستبعاده من المنافسات الدولية.