قضايا رياضية

عربيا وعالميا.. نعي واسع في الوسط الرياضي للطفل ريان

الصورة التي نشرها حكيمي للطفل ريان (مواقع التواصل)
6/2/2022

نعى نجوم رياضيون وأندية عربية وعالمية الطفل المغربي ريان، بعد إخراجه متوفى من البئر التي سقط فيها قبل 5 أيام في ضواحي شفشاون شمالي المغرب.

وحظي خبر وفاة الطفل بتفاعل رياضي واسع من مختلف الرياضيين والأندية على مستوى العالم. فقد شارك نجم المنتخب المغربي أشرف حكيمي -على حسابه الشخصي بموقع تويتر- صورة تظهر بئرا داخلها ريان، وكتب عليها "إنا لله وإنا إليه راجعون".

وتفاعل كيليان مبابي نجم المنتخب الفرنسي وباريس سان جيرمان مع وفاة ريان أيضا، بمشاركته تدوينة زميله المغربي أشرف حكيمي على خاصية "ستوري" بحسابه على إنستغرام، التي نشر فيها صورة الطفل ريان.

كما حرص العديد من نجوم الفرق الأوروبية على نعي ريان أيضا، ومنهم النجم الجزائري رياض محرز مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

ونعى نجم كرة القدم المصري السابق محمد أبو تريكة الطفل، قائلا في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع تويتر: "اللهم اجعله طيرا من طيور الجنة، شفيعا مجابا لوالديه، اللهم أعظم به أجورهما وثقل به موازينهما. اللهم ارحم ريان وأنزل على أهله الصبر والسلوان يا رب العالمين".

وأعربت الأندية المغربية عن حزنها بوفاة الطفل ريان، ونعته على حساباتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وشاركت أندية عربية أيضا في نعي الطفل الذي توفي عن 5 أعوام، حيث غرّد نادي الدحيل عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: "إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اجعله طيرا من طيور الجنة".

وقال نادي الزمالك المصري في نعيه: "يتقدم النادي بخالص العزاء لشعب المغرب وللشعوب العربية في وفاة الطفل المغربي ريان"، مضيفا: "من ضيق البئر والأرض، إلى جنة عرضها السماوات والأرض إن شاء الله".

كبار الأندية الأوروبية بدورها شاركت في تعزية الطفل ومواساة ذويه، بعد تضامنها سابقا مع قضية ريان قبل خروجه من البئر وتمنيها عودته لأهله سالما.

وكتب نادي برشلونة الإسباني عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "ببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ وفاة الطفل ريان. بهذه المناسبة الأليمة، نتقدم بخالص العزاء والمواساة لوالديه وكافة أسرته".

ونعت كبرى الأندية الإنجليزية الطفل، حيث قال ليفربول في كلمات مؤثرة: "ببالغ الحزن والأسى تلقينا خبر وفاة الطفل ريان، خالص تعازينا لأسرته وكل أحبائه. مقاومته الطويلة ستبقى خالدة للأبد".

 

 

المصدر : وكالة سند