عربيا وعالميا.. نعي واسع في الوسط الرياضي للطفل ريان

نعى نجوم رياضيون وأندية عربية وعالمية الطفل المغربي ريان، بعد إخراجه متوفى من البئر التي سقط فيها قبل 5 أيام في ضواحي شفشاون شمالي المغرب.

وحظي خبر وفاة الطفل بتفاعل رياضي واسع من مختلف الرياضيين والأندية على مستوى العالم. فقد شارك نجم المنتخب المغربي أشرف حكيمي -على حسابه الشخصي بموقع تويتر- صورة تظهر بئرا داخلها ريان، وكتب عليها "إنا لله وإنا إليه راجعون".

وتفاعل كيليان مبابي نجم المنتخب الفرنسي وباريس سان جيرمان مع وفاة ريان أيضا، بمشاركته تدوينة زميله المغربي أشرف حكيمي على خاصية "ستوري" بحسابه على إنستغرام، التي نشر فيها صورة الطفل ريان.

كما حرص العديد من نجوم الفرق الأوروبية على نعي ريان أيضا، ومنهم النجم الجزائري رياض محرز مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

Rayan 🤲🏼🖤 Allah y rahmo — Riyad Mahrez (@Mahrez22) February 5, 2022

ونعى نجم كرة القدم المصري السابق محمد أبو تريكة الطفل، قائلا في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع تويتر: "اللهم اجعله طيرا من طيور الجنة، شفيعا مجابا لوالديه، اللهم أعظم به أجورهما وثقل به موازينهما. اللهم ارحم ريان وأنزل على أهله الصبر والسلوان يا رب العالمين".

اللهم اجعله طيراً من طيور الجنة شفيعاً مجاباً لوالديه اللهم أعظم به أجورهما وثقل به موازينهما.اللهم ارحم ريان وانزل على اهله الصبر والسلوان يارب العالمين ة — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) February 5, 2022

وأعربت الأندية المغربية عن حزنها بوفاة الطفل ريان، ونعته على حساباتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وشاركت أندية عربية أيضا في نعي الطفل الذي توفي عن 5 أعوام، حيث غرّد نادي الدحيل عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: "إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اجعله طيرا من طيور الجنة".

إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اجعله طيراً من طيور الجنة 🤲#الطفل_ريان pic.twitter.com/orrwx3Zvze — نادي الدحيل ALDUHAIL (@DuhailSC) February 5, 2022

وقال نادي الزمالك المصري في نعيه: "يتقدم النادي بخالص العزاء لشعب المغرب وللشعوب العربية في وفاة الطفل المغربي ريان"، مضيفا: "من ضيق البئر والأرض، إلى جنة عرضها السماوات والأرض إن شاء الله".

يتقدم نادي الزمالك بخالص العزاء لشعب المغرب وللشعوب العربية في وفاة الطفل المغربي ريان. من ضيق البئر والأرض، إلى جنة عرضها السماوات والأرض إن شاء الله. ❤️ #Zamalek #MostTitledIn20C | #الزمالك pic.twitter.com/cLyZkhhkgE — Zamalek SC (@ZSCOfficial) February 5, 2022

كبار الأندية الأوروبية بدورها شاركت في تعزية الطفل ومواساة ذويه، بعد تضامنها سابقا مع قضية ريان قبل خروجه من البئر وتمنيها عودته لأهله سالما.

وكتب نادي برشلونة الإسباني عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "ببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ وفاة الطفل ريان. بهذه المناسبة الأليمة، نتقدم بخالص العزاء والمواساة لوالديه وكافة أسرته".

ببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ وفاة الطفل ريان. بهذه المناسبة الأليمة، نتقدم بخالص العزاء والمواساة لوالديه وكافة أسرته. — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) February 5, 2022

ونعت كبرى الأندية الإنجليزية الطفل، حيث قال ليفربول في كلمات مؤثرة: "ببالغ الحزن والأسى تلقينا خبر وفاة الطفل ريان، خالص تعازينا لأسرته وكل أحبائه. مقاومته الطويلة ستبقى خالدة للأبد".

ببالغ الحزن والأسى تلقينا خبر وفاة الطفل ريان، خالص تعازينا لأسرته وكل أحبائه. مقاومته الطويلة ستبقى خالدة للأبد. https://t.co/89BDlh69g7 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) February 5, 2022

خالص تعازينا في وفاة البطل #ريان، نتمنى لأسرته الصبر والسلوان. https://t.co/SZJJWVrYSe — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) February 5, 2022

نادي اشبيلية ومجلس إدارته وجماهيره يتقدمون بخالص التعازي للشعب المغربي في وفاة #الطفل_ريان #WeareSevilla — Sevilla FC Arabic (@SevillaFC_ARA) February 5, 2022

نادي ولفرهامبتون يتقدم بأخلص التعازي لريان. اللهم ألهم اهله الصبر والسلوان ، ونشكر الشعب المغربي وسلطاته على هذه الاستجابة الانسانية ونقدم أخلص تعازينا لهم. #الطفل_ريان — ولفرهامبتون واندررز (@WolvesArabic) February 5, 2022

📄 رحم الله #الطفل_ريان وجعل الجنة داره وقراره 🙏🏼💙#ريان_في_ذمة_الله — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) February 5, 2022