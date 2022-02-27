فقد مدرب الكاراتيه السوري الشاب محمد مصاروة، قدمه اليسرى وخضع لعشرات العمليات الجراحية ونزح من مدينته دوما في ريف دمشق خلال المعارك بين قوات النظام السوري وقوات المعارضة في 2018.

وعند نزوحه، ترك مصاروة كل متاعه وراء ظهره باستثناء ميدالياته ودروعه التي حملها معه لمدينة الباب في شمال سوريا ليبدأ حياة جديدة هناك، حيث افتتح صالة تدريب لتعليم الأطفال الكاراتيه في مكان نزوحه وصالة أخرى في تركيا حيث يدرس الطب.

ويتذكر مصاروة ما ألمّ به قائلا لتلفزيون رويترز "بضمن (خلال) أحداث الثورة السورية كنت مدربا بمدينة دوما بريف دمشق، تعرضت لعدة إصابات ومنها الإصابة اللي (التي) أدت لبتر القدم اليسرى. وفي القدم اليمنى عندي تفتت وعندي إصابة بالرأس، بالعين. وفي الأذن اليسرى، طلق ناري".

وأضاف "بعد ما تعرضت للإصابة عانيت كتير (كثيرا من) عمليات جراحية، 30 عملية، وبعد ما عادت صحتي ركبت طرفا ذكيا وعالجت قدمي اليمنى ومارست الكاراتيه، وفتحت ناديا بمدينة الباب، وناديا بمدينة أورفة، الحمد لله بضمن ها السنتين اللي مرقوا (خلال هاتين السنتين الماضيتين) أحرزت كتير نتائج (نتائج متعددة)".

وأردف مصاروة "كنت لاعب نادي الجيش وحائزا على 5 بطولات جمهورية ولاعب بطولة ريف دمشق، وبطولات جمهورية، وبطولات كأس الرئيس، ولاعب منتخب سوريا لسنة 2008، 2009، 2010".





ويتمنى الشاب الطموح أن تتوفر له التجهيزات والإمكانيات اللازمة ليتسنى له أن يصنع أبطالا في لعبة الكاراتيه، حيث قال "يعني ما فيه ها التجهيزات (ليس هناك تجهيزات) ونحن بنتمنى (نتمنى) من المسؤولين بالشمال السوري إنه (أن) ينظروا لهذا الأمر وخصوصا للألعاب الفردية. يعني نحنا مستعدين (نحن مستعدون) نطلع أبطال (نصنع أبطالا) من سوريا، أنا عم أدرب تلات (أنا أدرب منذ 3) سنين بتركيا طلعت أبطال (خرّجت أبطالا) خلال سنة، أبطال عالم. أنا بيكون اللي (وأنا لي) الفخر أطلع أبطال (أن أصنع أبطالا) من سوريا المحررة".

ويشيد الشاب محمد نور عنتر، وهو متدرب في صالة مصاروة، بالمدرب مبتور الساق قائلا "رغم إصابة الأستاذ محمد كان يبذل كل جهد وما زال إلى الآن يبذل الجهد لناخد (لنحقق) أعلى المراكز والمراتب برياضة الكاراتيه".

وفاز عدد من المتدربين عند مصاروة في سوريا وتركيا بالعديد من الجوائز، بينها 6 ميداليات ذهبية في بطولات دولية نُظمت في تركيا العام الماضي.