أسطورة الملاكمة كليتشكو ينضم للجيش الأوكراني ويطالب العالم بحماية بلاده من الغزو الروسي

ناشد فلاديمير كليتشكو، بطل العالم السابق في الوزن الثقيل للملاكمة، العالم لوقف الصراع في بلاده أوكرانيا ومنع وقوع كارثة إنسانية، وتعهد بالقتال مع شقيقه فيتالي، بطل العالم السابق للوزن الثقيل والرئيس الحالي لبلدية كييف، ضد الغزو الروسي.

وقال فلاديمير -في مقطع فيديو نُشر على الإنترنت- "أخاطب العالم بأسره لوقف هذه الحرب التي بدأتها روسيا".

وأضاف "ليس هناك وقت للانتظار لأنه سيؤدي إلى كارثة إنسانية. أنت بحاجة إلى التحرك الآن لوقف العدوان الروسي بأي طريقة ممكنة؛ ربما سيفوت الأوان في غضون ساعة أو بحلول الغد".

وفي وقت سابق من الشهر الحالي التحق فلاديمير بجيش الاحتياط الأوكراني، مشيرا آنذاك إلى أن حبه لبلاده هو الدافع إلى الدفاع عنها.

وغزت القوات الروسية أوكرانيا في وقت مبكر من يوم الخميس الماضي فيما وصفه الرئيس فلاديمير بوتين "بعملية عسكرية خاصة".