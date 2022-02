تزامنا مع الحرب الروسية على أوكرانيا.. أوزيل يشارك بصورة ترمز لرفض الاحتلال

شارك النجم الألماني مسعود أوزيل بصورة قديمة للطفل الفلسطيني الذي يرتدي قميصه ويشهر البطاقة الحمراء في وجه جندي إسرائيلي، تعبيرا عن رفض الاحتلال، وذلك بالتزامن مع الحرب الروسية على أوكرانيا.

واكتفى أوزيل -لاعب فنربخشة التركي- بنشر الصورة على حساباته الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي أمس الخميس من دون كتابة أي تعليق عليها.

وحصدت الصورة أكثر من مليون إعجاب على حسابه في إنستغرام، في حين حظيت بنحو 290 ألف إعجاب على تويتر، وأكثر من 30 ألف إعادة تغريد.

وجاءت مشاركة الصورة من أوزيل تزامنا مع الحرب الروسية على أوكرانيا، التي بدأت منذ صباح أمس الخميس.

وتفاعل ناشطون مع صورة أوزيل، وربطها معظمهم بالحرب الروسية على أوكرانيا، في حين رأى آخرون أنها تحمل معاني ومضامين عميقة في مفهومها.

ومن المعروف عن نجم المنتخب الألماني السابق مواقفه القوية تجاه القضايا الإنسانية والإسلامية حول العالم، التي كان أحدها وأهمها حديثه عن الظلم الذي يتعرض له مسلمو الإيغور في الصين.

