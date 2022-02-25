بعد يوم واحد على الغزو الروسي لأوكرانيا، حثت اللجنة الأولمبية الدولية اليوم الجمعة الاتحادات الرياضية الدولية على نقل أو إلغاء الأحداث الرياضية المخطط لها حاليا في روسيا أو روسيا البيضاء (بيلاروسيا).

وقالت اللجنة الأولمبية الدولية، في بيان، إن "المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية كرر اليوم إدانة اللجنة الأولمبية الدولية الشديدة لخرق الحكومة الروسية وأيضا حكومة روسيا البيضاء للهدنة الأولمبية".

وأضاف البيان "يتعين على الاتحادات الدولية أن تأخذ في الحسبان هذه الانتهاكات وإعطاء الأولوية المطلقة لسلامة وأمن الرياضيين".

كما قال المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية إنه لا ينبغي رفع العلمين الوطنيين لروسيا وروسيا البيضاء في الأحداث الرياضية الدولية.

ولم يتنافس الرياضيون الروس في ألعاب بكين الأخيرة تحت علمهم ولم يتم عزف نشيدهم الوطني في أي احتفال بعد العقوبات المفروضة على البلاد جراء فضيحة منشطات.

وتسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في تجريد روسيا من حق استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وسباق جائزة روسيا الكبرى ضمن بطولة العالم فورمولا 1 للسيارات وأحداث رياضية كبرى أخرى.