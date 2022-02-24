دافع ماكس فرستابن، حامل لقب بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم الخميس، عن مدير السباقات المخلوع مايكل ماسي، قائلا إن الاتحاد الدولي للسيارات "ألقى به تحت حافلة" بعد قراراته المثيرة للجدل في سباق جائزة أبوظبي الكبرى.

وكان الإماراتي محمد بن سليم، الرئيس الجديد للاتحاد الدولي للسيارات، أعلن استبدال ماسي، على أن يتولى المسؤولية بالتناوب إدواردو فريتاس ونيلز فيتيش.

ولن يعمل ماسي مديرا للسباقات مرة أخرى، لكن الاتحاد الدولي للسيارات عرض عليه منصبا آخر، وسيتقاسم فريتاس وفيتيش منصب مدير السباقات.

وانتهى موسم 2021 بشكل مثير للجدل عندما قرر ماسي مدير السباقات السماح للسيارات، التي تفصل بين هاميلتون سائق مرسيدس متصدر سباق أبوظبي ومنافسه على اللقب الهولندي فرستابن سائق رد بول، بتخطي السائق البريطاني قبل انطلاق اللفة الأخيرة بعد خروج سيارة الأمان من الحلبة.

وكان ماسي أبلغ فريق رد بول ببقاء هذه السيارات في أماكنها، قبل أن يتراجع عن قراره.

ونجح فرستابن في تخطي هاميلتون ليحصد اللقب الأول في مسيرته.

ألقي به تحت حافلة

وقال فرستابن "بالنسبة لي، ما حدث لمايكل أمر غير عادل تماما لأني أعتقد أن (الاتحاد الدولي للسيارات) ألقى به تحت حافلة".

وأضاف سائق رد بول، الذي قال إنه بعث برسالة نصية إلى ماسي، خلال مؤتمر صحفي على هامش اختبارات ما قبل انطلاق الموسم الجديد المقامة في برشلونة "إقالته على الفور لم تكن قرارا صائبا لكني أتمنى له كل التوفيق مستقبلا وأن يتولى منصبا أفضل من مدير سباقات فورمولا 1".

وتابع فرستابن "بالطبع يتحدث الناس عما حدث في أبوظبي. لكن هل يمكنك أن تتخيل الحكم في أي رياضة يصرخ فيه المدرب أو ما يعادله في أذنه طوال الوقت: بطاقة صفراء، بطاقة حمراء، لا توجد مخالفة. من المستحيل اتخاذ قرار".

وانتقد القيادة الجديدة للاتحاد الدولي بقوله "الأشخاص الذين طردوه سمحوا بذلك في المقام الأول، وهو أمر غير مقبول بالنسبة لي، ثم طردوه من منصبه".

وأشار فرستابن إلى أنه لا يحمل شيئا ضد مديري السباق الجديدين فريتاس وفيتيش "لكنني شخصيا شعرت بحزن بالغ من أجل مايكل".

وينتقل فريتاس إلى فورمولا 1 بعد عمله السابق مديرا لسباقات بطولة العالم للتحمل، ومن بينها لومان 24 ساعة.

وكان الألماني فيتيش، الذي سبق له العمل في سلسلة السيارات السياحية الألمانية، سيتولى منصب نائب مدير السباقات عام 2022.

وسيعمل فريتاس وفيتيش بالتناوب، وسيساعدهما المخضرم مايكل بلاش الذي يعود للعمل بالاتحاد الدولي بعد اعتزاله عام 2016 عقب مسيرة استمرت 50 عاما.

الفار

وكشف الإماراتي بن سليم عن هذه التغييرات ضمن ما أطلق عليه إصلاحات يجريها، تتضمن أيضا إنشاء غرفة تحكم افتراضية في السباق يمكن تشبيهها بتقنية حكم الفيديو المساعد في كرة القدم "فار" (VAR).

وانتخب بن سليم رئيسا جديدا للاتحاد الدولي في ديسمبر/كانون الأول الماضي خلفا للفرنسي جان تود، ليصبح بذلك أول شخص غير أوروبي يتولى هذه المنصب المسؤول عن تنظيم بطولات السيارات ومنها فورمولا 1 وبطولة العالم للراليات وبطولة سباقات القدرة والتحمل.

كما أعلن رئيس الاتحاد الجديد عن عدم بث الاتصالات اللاسلكية المباشرة أثناء السباق لحماية منصب مدير السباقات من الضغط الخارجي.

الموسم الماضي، استمعت الجماهير عبر التلفزيون لكريستيان هورنر رئيس رد بول، وتوتو فولف رئيس مرسيدس، وهما يتواصلان مع ماسي مرارا وتكرارا للضغط عليه أو الشكوى أو التعبير عن الغضب.

ويمكن للفرق التواصل مع مدير السباقات لكن من خلال عملية غير تداخلية.