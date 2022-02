يعد المصارع الأميركي هولك هوغان من أشهر نجوم المصارعة الحرة الاستعراضية على مر تاريخها، حيث وصل إلى قمة الشهرة والثراء، قبل أن تسقطه الفضائح الأخلاقية المتتالية وخيانته لزوجته وأقرب أصدقائه ليصبح مكروه الجماهير بعد أن كان محبوبها الأول.

استغل هوغان بنيته العضلية الضخمة، حيث كان طوله يناهز المترين، واحترف المصارعة الحرة عام 1978 وعمره 25 عاما، وبعدها بعامين انضم إلى اتحاد المصارعة العالمية الترفيهية "دبليو دبليو إي" (WWE)، ليبلغ خلال سنوات قليلة أوج الشهرة الرياضية.

وحتى نعلم مدى شعبيته الكبيرة فقد شكلت مجموعة كبيرة من جماهير المصارعة الحرة "ألتراس" لتشجيعه، وأطلقت على نفسها لقب "مجانين هولك" (Hulkamaniacs).

وبزغت نجوميته بشدة عام 1983 عندما هزم أندري العملاق الذي كان يزن نحو ربع طن، حيث ضاعف ذلك الفوز شعبيته بعدما رفع منافسه العملاق بالفعل في الهواء وألقاه على أرض الحلبة بشكل لا يصدق، مما جعل القاعة تهتز من هتاف الجماهير له.

Hulk Hogan and Andre the Giant at the Showboat Sports Pavilion #LasVegas 1983. pic.twitter.com/RWHAaSd7FK

— _GrandpaD – 💉 Get Vaccinated! (@_GrandPaD) February 13, 2022