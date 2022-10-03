أعلن مسؤولون أن وقوع تدافع بين المشجعين في مباراة محلية لكرة القدم في إندونيسيا أسفر عن مقتل 125 شخصا على الأقل، وارتفع عدد القتلى من الأطفال إلى 32 طفلا، في الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط على الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا لشرح كيفية وقوع واحدة من أسوأ كوارث الملاعب في العالم.

وتسبب نزول جماهير فريق "أريما إف سي" إلى أرضية الملعب -عقب خسارة فريقها أمام "بيرسيبايا سورابايا" 2-3 في الدوري المحلي- في تدافع أودى بحياة ما لا يقل عن 125 قتيلا و323 جريحا مساء السبت الماضي في مدينة مالانغ (شرق جزيرة جاوا)، في واحدة من أسوأ الحوادث في الملاعب على الإطلاق.

وكان الملعب الذي يتسع لـ42 ألف متفرج ممتلئا، حسب السلطات، واقتحم نحو 3 آلاف من الجماهير الملعب بعد المباراة.

وحاولت الشرطة، التي وصفت الحادث بـ"الشغب"، إقناع الجماهير بالعودة إلى المدرجات وأطلقت الغاز المسيل للدموع عليهم بعد مقتل ضابطين، مما تسبب في تدافع واصطدامات بين المشجعين ودهس العديد من الضحايا.

وتحدث ناجون عن حالة الذعر التي انتابت المتفرجين الذين حاصرتهم الحشود عندما أطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع.

وبرأي كثيرين، تمادت الشرطة في استخدام الغاز المسيل للدموع، حتى إن منظمة العفو الدولية دعت إلى إجراء تحقيق في استخدام الشرطة لهذا السلاح وتقديم من "ارتكبوا انتهاكات إلى العدالة".

حقائق الكارثة