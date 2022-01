وصف دانييل ميدفيديف، المرشح للفوز بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، قواعد دخول المرحاض بأنها "غبية" عقب نقاش حاد مع الحكم بشأن الاستراحات خلال فوزه على مكسيم كريسي في الدور الرابع وسط طقس شديد الحرارة اليوم الاثنين.

وتجادل الروسي ميدفيديف مع الحكم الفرنسي رينو ليشتنشتين بشأن القواعد المستحدثة التي تلزم اللاعبين باستراحة خارج الملعب بحد أقصى 3 دقائق، مع إضافة دقيقتين عند تغيير الملابس.

وعقب فوز صعب على منافسه الأميركي 6-2 و7-6 و6-7 و7-5 في ملعب مارجريت كورت، قال المصنف الثاني إن اللاعبين بحاجة إلى متسع من الوقت للراحة في أيام الحر الشديد.

وأبلغ ميدفيديف الصحفيين "ما أعرفه أنه عند اللعب وسط درجة حرارة تبلغ 35 سأبدل ملابسي بعد مجموعتين بسبب العرق، ولتغيير كل قطع الملابس أحتاج إلى 4 دقائق تقريبا كما أحتاج إلى قضاء حاجتي بعد المجموعة الأولى. لذا لا أرى منطقا في هذه القواعد، ومن ثم يمكنني وصفها بالغبية".

وتابع بطل أميركا المفتوحة وأعلى مصنف في ملبورن بارك عقب ترحيل نوفاك ديوكوفيتش من أستراليا "كنت غاضبا جدا بسبب بعض الأشياء. أولا، لا أعرف حقا ماذا يجب أن أفعل لألعب في الملعب الرئيسي في البطولات الكبرى، لأنني فزت بآخر لقب كبير وأنا الأعلى تصنيفا هنا، وكان من الأسهل أن ألعب ضد مكسيم في ملعب رود ليفر لوجود مساحات أكبر".

وواصل "عندما تلعب في ملعب أصغر تكون المباراة أصعب أمام منافس يضرب الإرسال بقوة ويلعب كرات هوائية".

وسيلتقي ميدفيديف، وصيف ديوكوفيتش العام الماضي، مع الكندي فيلكس أوجيه-ألياسيم من أجل مقعد بالمربع الذهبي للبطولة.

Quarterfinals? Meddy is ready 👌 @DaniilMedwed overcomes an inspired Maxime Cressy to advance 6-2 7-6(4) 6-7(4) 7-5.#AusOpen · #AO2022 pic.twitter.com/dsTIOZzQ9K

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 24, 2022