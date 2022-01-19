انتقادات لاذعة لوزير الشباب والرياضة العراقي بعد اختيار يوم ميلاده عيدا وطنيا للشباب

واجّه وزير الشباب والرياضة العراقي عدنان درجال انتقادات لاذعة على منصات التواصل الاجتماعي، بعد اختيار الوزارة ليوم ميلاده عيدا وطنيًا للشباب في البلاد، حيث اعتبر عراقيون أن الاختيار غريب وأنه لم يحدث في التاريخ.

وجاءت الانتقادات بالرغم من إصدار الوزارة توضيحًا عبر صفحتها على فيسبوك، أشارت فيه إلى أن ما تناقلته بعض المواقع والصفحات على منصات التواصل معلومات "غير صحيحة" عن أسباب اختيار اليوم المعين للاحتفاء بالعيد الوطني للشباب.

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وقالت الوزارة في بيان "إن اختيار اليوم جاء مكملاً لفعاليات عديدة ستنطلق اعتبارًا من يوم 22/1/2022 بإقامة معرض علمي للابتكارات العلمية، ويستمر لمدة 3 أيام، وبعدها يوم 25 من الشهر ذاته ستكون هنالك فعالية ثقافية فنية ستتضمن معارض تشكيلية وفعاليات فنية، وستكون مخرجات البرنامجين تكريم الشباب المبدعين في اليوم الذي يليه أي يوم 26/1 في احتفالية مركزية برعاية رئيس الوزراء".

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وتعجب عراقيون، عبر حساباتهم عبر المنصات، أن يصادف اختيار الوزارة للعيد الوطني للشباب يومَ عيد ميلاد الوزير، موجهين سهام انتقاداتهم إلى شخص الوزير.

وقال الإعلامي عامر إبراهيم عبر حسابه على تويتر "إذا اكو يوم يليق بالشباب ويستحق أن يكون اليوم الوطني للشباب العراقي فهي أيام تشرين العظيمة، انتقوا منها ما شئتم، فكلها مضيئة بدماء الثوار الشهداء والجرحى الأبطال" في إشارة إلى مظاهرات أكتوبر/تشرين الأول 2019.

اذا اكو يوم يليق بالشباب و يستحق ان يكون #اليوم_الوطني_للشباب_العراقي

فهي ايام تشرين العظيمة ..

انتقوا منها ماشئتم ، فكلها مضيئة بدماء الثوار الشهداء و الجرحى الابطال. #تشرين مبعث فخر لكل عراقي و عربي بالشباب العراقي نساءً و رجالا

و لايهون #عدنان_درجال ! — Amer Ibrahim عامر إبراهيم (@amiraljubori) January 19, 2022

وعلّق الصحفي منتظر الزيدي، عبر حسابه على تويتر، قائلا "هي واحدة من الاثنين، إما الصدفة متملقة، أو اللجنة متملقة جداً".

هي وحدة من الاثنين.. يا اما الصدفة متملقة، او اللجنة متملقة جداً.. اللجنة العليا للشباب والرياضة تطلق اليوم الوطني للشباب والذي يصادف بالصدفة الصدفية عيد ميلاد ميلاد وزير الرياضة وراعي الحفل. pic.twitter.com/hjK0NRtVVS — Muntadher Alzaidi (@muntazer_zaidi) January 19, 2022

وكتب عضو مجلس النواب مشعان الجبوري، على حسابه في تويتر "قال لي صديق التقى عدنان درجال بعد توزيره إنه يعتقد أن الله اختاره لمهمة إنقاذ العراق".

وأضاف الجبوري "تذكرت ما قاله لي الصديق حين اطلعت على اختيار وزير الشباب عدنان درجال عيد ميلاده يومًا وطنياً للشباب العراقي".

قال لي صديق التقى عدنان درجال بعد توزيره انه يعتقد ان الله اختاره لمهمة انقاذ العراق

طبعاً درجال ولقناعته بمهمته الالهية ترأس قائمة انتخابية لكنها لم تنال اي مقعد !؟

تذكرت ما قاله لي الصديق حين اطلعت على اختيار وزير الشباب عدنان درجال عيد ميلاده يوما وطنياً للشباب العراقي!؟ pic.twitter.com/HnJIBXLtZ0 — مشعان الجبوري (@mashanaljabouri) January 19, 2022

وقال الإعلامي علي فرحان، عبر حسابه على تويتر "أريد العراق كله يحتفل بيوم عيد ميلادي من حيث لا يدري".

اليوم الوطني للشباب . عدنان درجال وزير الشباب ورئيس الاتحاد الكرة

اختار يوم ميلاده ليكون هو العيد الوطني

للشباب ..

اني متيقن هاي باقية بدماغه السالفة

من زمن ابو الليثين ،هو اول ما صار وزير

گال اني الله اختارني حتى انقذ الشباب بالعراق..بوكتها اني گلت هاي خل نمشيها ..

1️⃣ — احمد الزيادي (@ahmedalzyade1) January 19, 2022

حتى #عدي_صدام باستهتاره وغروره ما سواها سابقاً.. عدنان درجال يقرر اختيار #عيد_ميلاده يوماً وطنياً للشباب !!! يابة الشباب مدللين بعهد درجال !!

ولا يهون الگول من نص الملعب . pic.twitter.com/ZNcEInSnkV — يوسف سيرجو – Youssef Sergo (@Youssef_199999) January 18, 2022

📌 المزعطة أشكال وألوان..

وزارة الشباب والرياضة في #عراق_الحاكم_الجعفري تعلن اختيار يوم 26 كانون الثاني/ يناير موعداً لإقامة اليوم الوطني للشباب، تزامناً مع عيد ميلاد وزيرها #عدنان_درجال، مؤكدةٍ أنها ستقيم احتفالية كبرى توازي أهمية اليوم المنشود.

ملة زفرة بكل معنى الكلمة.#العراق pic.twitter.com/rpAIZDm18Q — مصطفى كامل (@mustafakamilm) January 18, 2022