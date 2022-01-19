قضايا رياضية

انتقادات لاذعة لوزير الشباب والرياضة العراقي بعد اختيار يوم ميلاده عيدا وطنيا للشباب

عدنان درجال رئيسا لاتحاد الكرة العراقي ويونس محمود نائبا له
درجال (وسط) يتولى رئاسة اتحاد الكرة العراقي بجانب كونه وزيرا للشباب والرياضة (مواقع التواصل)
19/1/2022

واجّه وزير الشباب والرياضة العراقي عدنان درجال انتقادات لاذعة على منصات التواصل الاجتماعي، بعد اختيار الوزارة ليوم ميلاده عيدا وطنيًا للشباب في البلاد، حيث اعتبر عراقيون أن الاختيار غريب وأنه لم يحدث في التاريخ.

وجاءت الانتقادات بالرغم من إصدار الوزارة توضيحًا عبر صفحتها على فيسبوك، أشارت فيه إلى أن ما تناقلته بعض المواقع والصفحات على منصات التواصل معلومات "غير صحيحة" عن أسباب اختيار اليوم المعين للاحتفاء بالعيد الوطني للشباب.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=289419283220578&set=a.284559583706548

وقالت الوزارة في بيان "إن اختيار اليوم جاء مكملاً لفعاليات عديدة ستنطلق اعتبارًا من يوم 22/1/2022 بإقامة معرض علمي للابتكارات العلمية، ويستمر لمدة 3 أيام، وبعدها يوم 25 من الشهر ذاته ستكون هنالك فعالية ثقافية فنية ستتضمن معارض تشكيلية وفعاليات فنية، وستكون مخرجات البرنامجين تكريم الشباب المبدعين في اليوم الذي يليه أي يوم 26/1 في احتفالية مركزية برعاية رئيس الوزراء".

https://www.facebook.com/photo/?fbid=289438559885317&set=a.284559583706548

وتعجب عراقيون، عبر حساباتهم عبر المنصات، أن يصادف اختيار الوزارة للعيد الوطني للشباب يومَ عيد ميلاد الوزير، موجهين سهام انتقاداتهم إلى شخص الوزير.

وقال الإعلامي عامر إبراهيم عبر حسابه على تويتر "إذا اكو يوم يليق بالشباب ويستحق أن يكون اليوم الوطني للشباب العراقي فهي أيام تشرين العظيمة، انتقوا منها ما شئتم، فكلها مضيئة بدماء الثوار الشهداء والجرحى الأبطال" في إشارة إلى مظاهرات أكتوبر/تشرين الأول 2019.

وعلّق الصحفي منتظر الزيدي، عبر حسابه على تويتر، قائلا "هي واحدة من الاثنين، إما الصدفة متملقة، أو اللجنة متملقة جداً".

وكتب عضو مجلس النواب مشعان الجبوري، على حسابه في تويتر "قال لي صديق التقى عدنان درجال بعد توزيره إنه يعتقد أن الله اختاره لمهمة إنقاذ العراق".

وأضاف الجبوري "تذكرت ما قاله لي الصديق حين اطلعت على اختيار وزير الشباب عدنان درجال عيد ميلاده يومًا وطنياً للشباب العراقي".

وقال الإعلامي علي فرحان، عبر حسابه على تويتر "أريد العراق كله يحتفل بيوم عيد ميلادي من حيث لا يدري".

المصدر : وكالة سند