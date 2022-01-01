سيكون العام الجديد 2022 عاما رياضيًا رائعًا مليئًا بالأحداث والبطولات الكبرى؛ إذ يبدأ ببطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم بالكاميرون، وينتهي بكأس العالم في قطر، وبينهما الألعاب الأولمبية الشتوية في الصين، إضافة إلى كثير من البطولات التي تنتظرها الجماهير في كل الألعاب.

وفي ما يلي أجندة البطولات والأحداث الرياضية الكبرى في 2022:

كأس الأمم الأفريقية

يناير/كانون الثاني

(من 2 إلى 14) رالي داكار (السعودية)

(من 9 يناير/كانون الثاني إلى 6 فبراير/شباط) كأس أمم أفريقيا لكرة القدم (الكاميرون)

(من 10إلى 16) بطولة أوروبا للتزلج (إستونيا)

(من 13إلى 30) بطولة أوروبا لكرة اليد للرجال (المجر وسلوفاكيا)

16 كأس السوبر الإسباني لكرة القدم (الرياض- السعودية)

(من 17 إلى 30) بطولة أستراليا المفتوحة للتنس (ملبورن- أستراليا)

(من 19 يناير/كانون الثاني إلى 6 فبراير/شباط) بطولة أوروبا لكرة الصالات (هولندا)

🔥🎉We are excited to launch our #DualOlympicCity video series, 🎇celebrating Beijing as the first Dual Olympic City in the world!️❄️ It's time to experience Beijing and look forward to the extraordinary performances we will see at #Beijing2022! ⛸️🛷 pic.twitter.com/VGWxUsnUo6 — Beijing 2022 (@Beijing2022) October 11, 2021

الألعاب الأولمبية الشتوية

فبراير/شباط

(من 3 إلى 12) كأس العالم للأندية لكرة القدم (الإمارات)

(من 4 إلى 20) دورة الألعاب الأولمبية الشتوية (بكين – الصين)

(من 16 إلى 20) طواف الأندلس لركوب الدراجات الهوائية (إسبانيا)

(يوم 20) مباراة كل نجوم دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (NBA) (كليفلاند- الولايات المتحدة)

مارس/آذار

(من 4-13) دورة الألعاب الأولمبية الشتوية للمعاقين (بكين- الصين)

(يوم 6) سباق "موتو جي بي" (MotoGP) للدراجات النارية (قطر)

(من 6 إلى 13) طواف باريس للدراجات الهوائية (فرنسا)

(من 9 إلى 20) بطولة إنديان ويلز للتنس (الولايات المتحدة)

(من 18إلى 20) بطولة العالم لألعاب القوى داخل الصالات (صربيا)

(يوم 20) سباق "موتو جي بي" (MotoGP) للدراجات النارية (إندونيسيا)

(يوم 20) فورمولا 1 (البحرين)

(من 22 مارس/آذار إلى 03 أبريل/نيسان) بطولة ميامي للتنس (الولايات المتحدة)

(يوم 27) فورمولا 1 (السعودية)

أبريل/نيسان

(يوم 1) سحب قرعة مجموعات كأس العالم لكرة القدم في قطر

(يوم 3) سباق "موتو جي بي" (MotoGP) للدراجات النارية (الأرجنتين)

(من 7 إلى 10) بطولة أوغستا للأساتذة للغولف (جورجيا)

(من 9 إلى 17) بطولة مونتي كارلو للأساتذة للتنس (موناكو)

(يوم 10) فورمولا 1 (أستراليا)

(يوم 24) سباق "موتو جي بي" (MotoGP) للدراجات النارية (البرتغال)

(من 25 إلى 30) بطولة أوروبا للريشة الطائرة (فنلندا)

(من 28 أبريل/نيسان إلى 8 مايو/أيار) بطولة مدريد المفتوحة للتنس (إسبانيا)

(من 29 أبريل/نيسان إلى 1 مايو/أيار) بطولة أوروبا للجودو (بلغاريا)

نهائي دوري أبطال أوروبا

مايو/أيار

1 سباق "موتو جي بي" (MotoGP) للدراجات النارية (إسبانيا)

(من 6 إلى 29) طواف إيطاليا للدراجات الهوائية (إيطاليا)

(من 8 إلى 15) بطولة روما للتنس (إيطاليا)

(يوم 8) فورمولا 1 (ميامي- الولايات المتحدة)

(من 11 إلى 15) بطولة أوروبا للكاراتيه (تركيا)

(يوم 13) الدوري الماسي لألعاب القوى (الدوحة- قطر)

(من 13 إلى 29) بطولة العالم للسباحة (اليابان)

(من 14 إلى 15) بطولة العالم للترياثلون (اليابان)

(يوم 15) سباق فرنسا للدراجات النارية (فرنسا)

(من 16 مايو/أيار إلى 5 يونيو/حزيران) بطولة رولان غاروس للتنس (باريس- فرنسا)

(يوم 18) نهائي بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (إشبيلية – إسبانيا)

(من 27 إلى 29) نهائي بطولة الدوري الأوروبي لكرة السلة (برلين – ألمانيا)

(يوم 28) نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم (سانت بطرسبرغ – روسيا)

(يوم 28) الدوري الماسي لألعاب القوى (الولايات المتحدة)

(يوم 29) سباق إنديانابوليس 500 للسيارات (الولايات المتحدة)

(يوم 29) سباق "موتو جي بي" (MotoGP) للدراجات النارية (إيطاليا)

(يوم 29) فورمولا 1 (موناكو)

بطولة ويمبلدون للتنس

يونيو/حزيران

(يوم 1) المباراة النهائية لكرة القدم بين منتخب إيطاليا بطل أوروبا ونظيره الأرجنتيني بطل كوبا أميركا (لندن- المملكة المتحدة)

(يوم 5) الدوري الماسي لألعاب القوى (المغرب)

(من 7 إلى 10) كأس العالم للكرة الطائرة الشاطئية (إيطاليا)

(يوم 9) الدوري الماسي لألعاب القوى (إيطاليا)

(من 11 إلى 12) بطولة العالم للترياثلون (ليدز- المملكة المتحدة)

(يوم 12) جائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا 1 (أذربيجان)

(يوم 16) الدوري الماسي لألعاب القوى (النرويج)

(يوم 18) الدوري الماسي لألعاب القوى (فرنسا)

(من 16إلى 19) بطولة أميركا المفتوحة للجولف (الولايات المتحدة)

(يوم 19) جائزة كندا الكبرى للفورمولا 1 (كندا)

(يوم 19) سباق "موتو جي بي" (MotoGP) للدراجات النارية (ألمانيا)

(من 25 يونيو/حزيران إلى 5 يوليو/تموز) دورة ألعاب البحر المتوسط (الجزائر)

(من 25 إلى 26) بطولة العالم للترياثلون (مونتريال- كندا)

(يوم 26) سباق "موتو جي بي" (MotoGP) للدراجات النارية (هولندا)

(من 27 يونيو/حزيران إلى 10 يوليو/تموز) بطولة ويمبلدون للتنس (لندن- المملكة المتحدة)

(يوم 30) الدوري الماسي لألعاب القوى (ستكهولم- السويد)

بطولة أوروبا لكرة القدم للسيدات

يوليو/تموز

(من 1 إلى 24) طواف فرنسا للدراجات الهوائية (فرنسا)

(يوم 3) جائزة بريطانيا العظمى للفورمولا 1 (المملكة المتحدة)

(من 6 إلى 31) بطولة أوروبا لكرة القدم للسيدات (المملكة المتحدة)

(من 9 إلى 10) بطولة العالم للترياثلون (هامبورغ – ألمانيا)

(يوم 10) جائزة النمسا الكبرى للفورمولا 1 (النمسا)

(يوم 10) سباق الجائزة الكبرى الفنلندي للدراجات النارية (فنلندا)

(من 15إلى 24) بطولة العالم لألعاب القوى (الولايات المتحدة)

(يوم 24) جائزة فرنسا الكبرى للفورمولا 1 (فرنسا)

(من 26 إلى 31) بطولة العالم للتجديف (أوغسبورغ – ألمانيا)

(يوم 30) الدوري الماسي لألعاب القوى (شانغهاي – الصين)

(يوم 31) سباق الجائزة الكبرى المجري للفورمولا 1 (المجر)

كأس العالم للكرة الطائرة

أغسطس/آب

(من 6 إلى 13) بطولة كندا للتنس (كندا)

(يوم 7) بطولة بريطانيا للدراجات النارية (المملكة المتحدة)

(من 7 إلى 13) بطولة العالم للجودو (طشقند- أوزبكستان)

(يوم 10) كأس السوبر الأوروبي لكرة القدم (هلسنكي- فنلندا)

(يوم 10) الدوري الماسي لألعاب القوى (موناكو)

(من 11 إلى 14) بطولة أوروبا للتجديف (ميونخ- ألمانيا)

(من 11 إلى 21) بطولة أوروبا للجمباز الفني (ميونخ- ألمانيا)

(من 11 إلى 21) بطولة أوروبا للسباحة (روما- إيطاليا)

(من 13 إلى 21) بطولة سينسيناتي للتنس (الولايات المتحدة)

(من 15 إلى 21) بطولة أوروبا لألعاب القوى (ميونخ- ألمانيا)

(من 19 أغسطس/آب إلى 11 سبتمبر/أيلول) طواف إسبانيا للدراجات الهوائية (إسبانيا)

(من 21 إلى 28) بطولة العالم للريشة الطائرة (طوكيو- اليابان)

(يوم 26 الدوري الماسي لألعاب القوى (لوزان- سويسرا)

(من 26 أغسطس/آب إلى 11 سبتمبر/أيلول) كأس العالم للكرة الطائرة (روسيا)

(من 27 أغسطس/آب إلى 10 سبتمبر/أيلول) بطولة أوروبا لكرة الماء (سبليت- كرواتيا)

(يوم 28) جائزة بلجيكا الكبرى للفورمولا 1 (بلجيكا)

(من 29 أغسطس/آب إلى 11 سبتمبر/أيلول) بطولة أميركا المفتوحة للتنس (نيويورك- الولايات المتحدة)

سبتمبر/أيلول

(من 1 إلى 18) بطولة أوروبا لكرة السلة للرجال (عدة دول)

(يوم 2) الدوري الماسي لألعاب القوى (بروكسل- بلجيكا)

(يوم 4) سباق "موتو جي بي" (MotoGP) للدراجات النارية (سان مارينو)

(يوم 4) سباق فورمولا 1 (هولندا)

(من 7 إلى 8) نهائي الدوري الماسي لألعاب القوى (زيورخ- سويسرا)

(يوم 11) سباق الجائزة الكبرى الإيطالي للفورمولا 1 (إيطاليا)

(من 22 سبتمبر/أيلول إلى 1 أكتوبر/تشرين الأول) بطولة العالم لكرة السلة للسيدات (أستراليا)

(يوم 25) سباق الجائزة الكبرى الروسي للفورمولا 1 (روسيا)

(يوم 25) سباق "موتو جي بي" (MotoGP) للدراجات النارية (اليابان)

(يوم 25) بطولة العالم للدراجات الهوائية (أستراليا)

أكتوبر/تشرين الأول

(يوم 2) جائزة سنغافورة الكبرى للفورمولا 1 (سنغافورة)

(من 3 إلى 9) بطولة شانغهاي للتنس (الصين)

(من 3 إلى 9) بطولة إسبانيا المفتوحة للجولف (مدريد- إسبانيا)

(يوم 9) سباق الجائزة الكبرى الياباني للفورمولا 1 (اليابان)

(يوم 16) سباق الجائزة الكبرى الأسترالي للدراجات النارية (أستراليا)

(من 22 إلى 23) بطولة العالم للترياثلون (تشنغدو- الصين)

(يوم 23) بطولة أميركا للفورمولا 1 (الولايات المتحدة)

(يوم 23) جائزة ماليزيا الكبرى للدراجات النارية (ماليزيا)

(يوم 29) نهائي بطولة كوبا ليبرتادوريس لكرة القدم

(يوم 30) جائزة المكسيك الكبرى للفورمولا 1 (المكسيك)

(من 31 أكتوبر/تشرين الأول إلى 6 نوفمبر/تشرين الثاني) بطولة باريس للتنس (فرنسا)

كل عام وأنتم بألف خير 🎇 نراكم في #قطر2022 🏆 pic.twitter.com/RncAjmCpQz — Road to 2022 (@roadto2022) December 31, 2021

كأس العالم لكرة القدم

نوفمبر/تشرين الثاني

(من 4 إلى 20) بطولة أوروبا لكرة اليد للسيدات (عدة دول)

(يوم 6) ماراثون نيويورك لألعاب القوى (الولايات المتحدة)

(يوم 13) جائزة البرازيل الكبرى للفورمولا 1 (البرازيل)

(من 21 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/كانون الأول) كأس العالم لكرة القدم (قطر)

(من 25 إلى 27) نهائي بطولة كأس ديفيز للتنس

ديسمبر/كانون الأول

(يوم 6) ماراثون فالنسيا لألعاب القوى (إسبانيا)

(من 17 إلى 22) بطولة العالم للسباحة للمسافات القصيرة (كازان- روسيا)