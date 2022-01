سيكون العام الجديد 2022 عاما رياضيًا رائعًا مليئًا بالأحداث والبطولات الكبرى؛ إذ يبدأ ببطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم بالكاميرون، وينتهي بكأس العالم في قطر، وبينهما الألعاب الأولمبية الشتوية في الصين، إضافة إلى كثير من البطولات التي تنتظرها الجماهير في كل الألعاب.

(من 2 إلى 14) رالي داكار (السعودية)

(من 9 يناير/كانون الثاني إلى 6 فبراير/شباط) كأس أمم أفريقيا لكرة القدم (الكاميرون)

(من 10إلى 16) بطولة أوروبا للتزلج (إستونيا)

(من 13إلى 30) بطولة أوروبا لكرة اليد للرجال (المجر وسلوفاكيا)

16 كأس السوبر الإسباني لكرة القدم (الرياض- السعودية)

(من 17 إلى 30) بطولة أستراليا المفتوحة للتنس (ملبورن- أستراليا)

(من 19 يناير/كانون الثاني إلى 6 فبراير/شباط) بطولة أوروبا لكرة الصالات (هولندا)

🔥🎉We are excited to launch our #DualOlympicCity video series, 🎇celebrating Beijing as the first Dual Olympic City in the world!️❄️ It's time to experience Beijing and look forward to the extraordinary performances we will see at #Beijing2022! ⛸️🛷 pic.twitter.com/VGWxUsnUo6

— Beijing 2022 (@Beijing2022) October 11, 2021