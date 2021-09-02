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نجوم أميركا المفتوحة للتنس يطالبون بتغيير لوائح الذهاب للمرحاض بسبب تلاعب تيتيباس

موراي غضب من تيتيباس في الدور الأول بعد أن استغرق الأخير 8 دقائق في المرحاض (رويترز)
موراي غضب من تيتيباس في الدور الأول بعد أن استغرق الأخير 8 دقائق في المرحاض (رويترز)
2/9/2021

قالت سلون ستيفنز البطلة السابقة لبطولة أميركا المفتوحة للتنس إن اللاعبين الذين يحصلون على استراحة طويلة من أجل الذهاب إلى المرحاض ربما يتلاعبون بالنتائج، بعد أن تعرّض ستيفانوس تيتيباس لانتقادات جديدة لمغادرته الملعب قرب نهاية مباراة.

واستشاط آندي موراي غضبا من تيتيباس في الدور الأول يوم الاثنين، بعد أن استغرق اللاعب اليوناني نحو 8 دقائق في استراحة لدخول المرحاض خلال مباراة ماراثونية من 5 مجموعات، وقال اللاعب البريطاني إن هذا التوقف أثر على نتيجة المباراة وفوز منافسه.

وفي مباراته بالدور الثاني أمام أدريان مانارينو يوم الأربعاء، سدد المصنف ثالثا عالميا تيتيباس 27 إرسالا ساحقا في طريقه للفوز 6-3 و6-4 و6-7 و6-صفر، لكن حصوله على استراحة أخرى من أجل الذهاب
إلى المرحاض أدى إلى صيحات استهجان ضده من الجماهير.

وفاز اليوناني تيتيباس بكل نقاط إرساله الأول في المجموعة الافتتاحية، وسدد 53 ضربة ناجحة في المباراة مقابل 26 لمانارينو، وبدا في طريقه لانتصار سهل في ملعب آرثر آش قبل فوز منافسه الفرنسي بالشوط الفاصل في المجموعة الثالثة.

وعاد تيتيباس بعد ذلك إلى غرفة الملابس وحصل على استراحة استمرت أكثر من 7 دقائق لدخول المرحاض، تاركا مانارينو يطلب بعض الكرات للإحماء قبل المجموعة الرابعة.

وقوبل تيتيباس بصيحات استهجان من المتفرجين بعد عودته وأثناء استعداده للإرسال من أجل بدء المجموعة.

لكن اللاعب اليوناني لم يتأثر كثيرا بذلك، وفاز بالأشواط الستة التالية، ليضرب موعدا في الدور الثالث مع الإسباني الشاب كارلوس ألفاريز.

وقالت ستيفنز -وهي عضو في مجلس اتحاد اللاعبات المحترفات- إن هذا النوع من التصرفات ينطوي على تلاعب، ويجب أن يتوقف.

وأضافت اللاعبة الفائزة بلقب أميركا المفتوحة في 2017 "يجرون تغييرات على اللوائح من أجل أشياء لا تستحق مثل تقليص فترة الإحماء بواقع دقيقة واحدة. أعتقد أن هناك حاجة ماسة لتغيير بعض اللوائح الأخرى. عندما يذهب أحدهم إلى المرحاض لـ9 دقائق لا ينطق أحد بكلمة".

وتابعت "أعتقد أن هذا الأمر بات يثير الكثير من الجدل الآن. الناس تتحدث في الصحافة وعبر وسائل التواصل وربما يحظى الأمر باهتمام أوسع مع الوقت. هذا النوع من التلاعب قد يغير نتيجة مباراة".

وقال تيتيباس البالغ من العمر 23 عاما مرارا وتكرارا إنه لا يخالف أي قواعد، حيث لا يوجد سقف زمني لاستراحة الذهاب إلى المرحاض.

المصدر : رويترز

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