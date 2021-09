قالت سلون ستيفنز البطلة السابقة لبطولة أميركا المفتوحة للتنس إن اللاعبين الذين يحصلون على استراحة طويلة من أجل الذهاب إلى المرحاض ربما يتلاعبون بالنتائج، بعد أن تعرّض ستيفانوس تيتيباس لانتقادات جديدة لمغادرته الملعب قرب نهاية مباراة.

واستشاط آندي موراي غضبا من تيتيباس في الدور الأول يوم الاثنين، بعد أن استغرق اللاعب اليوناني نحو 8 دقائق في استراحة لدخول المرحاض خلال مباراة ماراثونية من 5 مجموعات، وقال اللاعب البريطاني إن هذا التوقف أثر على نتيجة المباراة وفوز منافسه.

Andy Murray clearly unhappy with Stefanos Tsitsipas' extended toilet breaks! Lashes out at the supervisor#USOpen pic.twitter.com/24haG7r7g0

