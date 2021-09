أسدل الستار الأحد الماضي عن دورة الألعاب البارلمبية في العاصمة اليابانية طوكيو، لكن قصص أبطالها لم تنتهِ، ومنها قصة السباحة الأميركية هافن شيبرد التي تصلح فيلما سينمائيا لقسوتها وغرابتها.

كانت شيبرد تبلغ من العمر 14 شهرا فقط عندما احتضنها والداها وفجرا قنبلة بجسدها عام 2004 في محاولة انتحار عائلية في فيتنام، لكنها نجت من الموت بأعجوبة بعد بتر ساقيها، لتصبح إحدى بطلات السباحة البارلمبية.

وقالت شيبرد التي تستعين بساقين صناعيتين من المعدن لتستطيع المشي -لمجلة بيبول (People) قبل بضعة أيام- "لا أتذكر ما حدث. لقد فقدت ساقي فقط، وكان من الممكن أن أفقد حياتي".

وتوفي والداها على الفور نتيجة انفجار القنبلة، لكن الرضيعة التي نجت بأعجوبة كتبت لها حياة جديدة في أميركا بعد 6 أشهر من فقدان والديها البيولوجيين، بعدما تبناها شيلي وروب شيبرد، ومنحاها عائلة جديدة مع 4 شقيقات وأخوين وحياة أفضل.

Haven Shepherd lost her legs as a baby in Vietnam when her parents tried to blow up themselves and her in a family suicide.

Now she's on a path that could lead to a spot on the US Paralympic swim team in 2020.

More from @epells: https://t.co/jLZ9glbMFM pic.twitter.com/y6lSJk5f6X

— AP Sports (@AP_Sports) November 23, 2018