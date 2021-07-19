تواجه نحو 60 شركة يابانية دفعت أكثر من 3 مليارات دولار للحصول على حقوق رعاية أولمبياد 2020 المؤجل معضلة ربط علاماتها التجارية بحدث يرفضه معظم الشعب الياباني وتخرج باستمرار مظاهرات ضده.

ومن أبرز الشركات المتضررة شركة تويوتا (Toyota) الراعية لطوكيو 2020 التي أعلنت أنها لن تعرض إعلانات تجارية تلفزيونية مرتبطة بالألعاب مع افتقار الأولمبياد للدعم الشعبي، فيما أظهر استطلاع رأي محلي أن ثلثي الشعب الياباني يشككون في قدرة اللجنة المنظمة على إقامة ألعاب آمنة في خضم جائحة فيروس كورونا.

وقالت تويوتا اليوم الاثنين إن رئيسها التنفيذي أكيو تويودا ومسؤولين آخرين في الشركة لن يحضروا مراسم افتتاح الألعاب الأولمبية.

وقالت متحدثة "صحيح أن تويوتا لن تحضر مراسم الافتتاح، وقد تم اتخاذ القرار مع مراعاة عوامل مختلفة وتشمل عدم وجود متفرجين، لن نبث أي إعلانات تجارية متعلقة بالألعاب في اليابان".

وأظهر استطلاع نشرته صحيفة أساهي المحلية قبل 4 أيام من انطلاق أولمبياد طوكيو أن 68% من المشاركين أبدوا تشككهم في قدرة اللجنة المنظمة على التحكم في عدوى فيروس كورونا، وعارض 55% إقامة الألعاب.

ومع زيادة الإصابات بـ"كوفيد-19″ اضطرت الحكومة إلى إعلان حالة طوارئ رابعة، وسط مخاوف من أن استضافة حدث يضم الآلاف من الرياضيين الأجانب والإداريين والصحفيين قد يسرع وتيرة انتشار العدوى في العاصمة اليابانية ويؤدي إلى ظهور سلالات جديدة من الفيروس أكثر انتشارا وفتكا.

وقال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ إنه يأمل أن يرحب الشعب الياباني بالألعاب بمجرد أن تبدأ المنافسات ومع بدء الرياضيين اليابانيين حصد الميداليات. وتقام الألعاب في الفترة من 23 يوليو/تموز الجاري وحتى الثامن من أغسطس/آب المقبل.

وقال كاتسونوبو كاتو المتحدث باسم الحكومة وكبير أمناء مجلس الوزراء الياباني "سنواصل التعاون والعمل عن قرب مع المنظمين مثل حكومة طوكيو ومسؤولي طوكيو 2020 واللجنة الأولمبية الدولية، لضمان توفير بيئة آمنة ومأمونة للألعاب".

حالات كوفيد-19

كشفت اللجنة المنظمة أمس الأحد عن أول إصابة بـ"كوفيد-19″ بين الرياضيين في القرية الأولمبية في طوكيو، حيث من المنتظر أن يقيم حوالي 11 ألف رياضي خلال الألعاب، ومنذ الثاني من يوليو/تموز الجاري أعلن المنظمون عن وجود 58 إصابة بـ"كوفيد-19″ بين الرياضيين والإداريين والصحفيين.

وسيؤثر أي انتشار للعدوى على نطاق واسع في القرية الأولمبية على سير المنافسات، لأنه لن يكون بوسع المصابين أو المخالطين المشاركة، وأكد مسؤولو الأولمبياد والمنظمون وجود خطط طوارئ للتعامل مع العدوى بين الرياضيين.

وقال متحدث باسم طوكيو 2020 إن القرية الأولمبية مكان آمن للإقامة، كما أكد أن معدل الإصابة بين الرياضيين وباقي الزائرين المرتبطين بالألعاب يبلغ حوالي 0.1%.

وأمس الأحد، اضطر 6 متسابقين من فريق ألعاب القوى البريطاني إلى جانب اثنين من الإداريين للدخول في العزل بعد اكتشاف إصابة شخص كان معهم على الطائرة نفسها المتجهة إلى اليابان بـ"كوفيد-19″.

وقال كوجي وادا الأستاذ في جامعة طوكيو الدولية للصحة والرعاية ومستشار الحكومة في مسائل متعلقة بفيروس كورونا "حضر الكثير من الرياضيين احتفالات أو تكريمات قبل الذهاب إلى طوكيو من أجل تشجيعهم أو تحيتهم، ولذلك هناك خطر أن يصابوا بالعدوى في بلادهم".

وتأتي الزيادة الأخيرة في أعداد المصابين بأولمبياد طوكيو بعد 4 موجات سابقة كانت أكثرها فتكا في يناير/كانون الثاني الماضي.

وبلغ عدد حالات "كوفيد-19" الجديدة في طوكيو أول أمس السبت 1410 حالات، وهو أكبر عدد منذ بدء العام الحالي، وتجاوز عدد المصابين حاجز الألف على مدى 5 أيام متتالية.

وتأتي معظم هذه الإصابات بين صغار السن، حيث نجحت اليابان في تطعيم أغلب كبار السن بجرعة واحدة على الأقل من اللقاح على الرغم من حصول 32% فقط من إجمالي عدد السكان على جرعة واحدة.

وبالنسبة للمقيمين في طوكيو أصبح التنقل عبر طرق المدينة أكثر صعوبة اليوم الاثنين مع استعداد العاصمة اليابانية لانطلاق الألعاب الأولمبية بقيود مرورية جديدة، ومن بينها تخصيص حارات للمسؤولين الأولمبيين والرياضيين والصحفيين.

ورفعت سلطات النقل أيضا رسوم المرور بمقدار ألف ين (9.08 دولارات) على المركبات الخاصة التي تستخدم شبكة الطرق السريعة التي تمر عبر المدينة في محاولة للحد من الزحام المروري أثناء الألعاب.