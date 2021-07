تواجه نحو 60 شركة يابانية دفعت أكثر من 3 مليارات دولار للحصول على حقوق رعاية أولمبياد 2020 المؤجل معضلة ربط علاماتها التجارية بحدث يرفضه معظم الشعب الياباني وتخرج باستمرار مظاهرات ضده.

ومن أبرز الشركات المتضررة شركة تويوتا (Toyota) الراعية لطوكيو 2020 التي أعلنت أنها لن تعرض إعلانات تجارية تلفزيونية مرتبطة بالألعاب مع افتقار الأولمبياد للدعم الشعبي، فيما أظهر استطلاع رأي محلي أن ثلثي الشعب الياباني يشككون في قدرة اللجنة المنظمة على إقامة ألعاب آمنة في خضم جائحة فيروس كورونا.

وقالت تويوتا اليوم الاثنين إن رئيسها التنفيذي أكيو تويودا ومسؤولين آخرين في الشركة لن يحضروا مراسم افتتاح الألعاب الأولمبية.

وقالت متحدثة "صحيح أن تويوتا لن تحضر مراسم الافتتاح، وقد تم اتخاذ القرار مع مراعاة عوامل مختلفة وتشمل عدم وجود متفرجين، لن نبث أي إعلانات تجارية متعلقة بالألعاب في اليابان".

وأظهر استطلاع نشرته صحيفة أساهي المحلية قبل 4 أيام من انطلاق أولمبياد طوكيو أن 68% من المشاركين أبدوا تشككهم في قدرة اللجنة المنظمة على التحكم في عدوى فيروس كورونا، وعارض 55% إقامة الألعاب.

The Olympic Stadium 🏟️

Enjoy this stunning view of your host for the @Olympics #Tokyo2020 Opening Ceremony on 23 July. #UnitedByEmotion | #StrongerTogether pic.twitter.com/MVpGsdBJrY

— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) July 18, 2021