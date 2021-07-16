رفض توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، اليوم الجمعة، قيام الرياضيين بأي نشاط سياسي أو الإدلاء بآرائهم خلال مراسم التتويج بأولمبياد طوكيو، في الوقت الذي أعلنت فيه الشرطة اليابانية عن اختفاء رباع أوغندي.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، خففت اللجنة الأولمبية الدولية القيود التي تحظر على الرياضيين القيام بأي احتجاجات وسمحت لهم بالتعبير عن ذلك ببعض الحركات في أماكن المنافسات بشرط عدم إزعاج المنافسين الآخرين.

لكن اللجنة تحظر على الرياضيين القيام بأي نوع من الاحتجاجات أو الأنشطة السياسية على منصات التتويج.

ونقلت صحيفة فايننشال تايمز عن باخ قوله "منصات التتويج والمراسم التي تتم عليها ليست من أجل أي نوع من الأنشطة أو الاحتجاجات السياسية أو غيرها".

وأضاف باخ أن "الهدف منها هو تكريم الرياضيين والفائزين على إنجازاتهم الرياضية وليس على (آرائهم) الشخصية.. بهدف توحيد العالم أجمع في مكان واحد والمنافسة بصورة سلمية. وهذا لن يتحقق لو أصبحت الألعاب ساحة للخلافات".

اختفاء رياضي أوغندي

ومن ناحية أخرى، قال متحدث باسم الحكومة اليابانية اليوم الجمعة إن الشرطة والسلطات في مدينة إيزوميسانو الواقعة في غرب البلاد تبحث عن رياضي أوغندي مفقود.

وقالت السلطات في المدينة الواقعة في مقاطعة أوساكا إن الرياضي المفقود هو الرباع الأوغندي جوليوس سيكيتوليكو.

وقالت شبكة "إن إتش كيه" (NHK) التلفزيونية الرسمية في وقت سابق إن أحد مسؤولي المدينة لاحظ اختفاء الرياضي الأوغندي خلال فحص للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

ومن جهته، أعلن وفد أوغندا المشارك في أولمبياد طوكيو، عن اختفاء الرياضي البالغ من العمر 20 عاما وتغيبه عن معسكر تدريب الفريق في إيزوميسانو بمنطقة أوساكا، وأن الشرطة تبحث عنه.

وقالت بياتريس أيكورو رئيسة الوفد الأوغندي إن لاعب رفع الأثقال كان من المفترض أن يسافر لأوغندا يوم الثلاثاء. وسيتعاون الفريق مع السلطات في البحث عنه.

وكان الفريق الأوغندي وصل إلى اليابان الشهر الماضي ولكن التدريبات لم تبدأ إلا في الأسبوع الماضي بسبب اكتشاف حالتي إصابة بفيروس كورونا في الفريق رغم خضوع جميع أعضاء الفريق للتطعيم بلقاح كورونا قبل السفر إلى اليابان.

ومن المقرر أن تنطلق أولمبياد طوكيو المؤجلة من العام الماضي بسبب جائحة "كوفيد-19" في 23 يوليو/تموز الجاري وتستمر حتى 8 أغسطس/آب المقبل.