أثارت مجموعة من المصابين بفيروس كورونا في فندق ياباني، حيث يقيم العشرات من أعضاء الفريق الأولمبي البرازيلي، مخاوف جديدة من انتشار العدوى في الألعاب التي تعهد أبرز مسؤول أولمبي في العالم اليوم الأربعاء بأن تكون "تاريخية".

وقبل ما يزيد بقليل على أسبوع واحد على مراسم افتتاح الألعاب المؤجلة، قال مسؤول في هاماماتسو بجنوب غرب طوكيو إن 7 من العاملين في فندق بالمدينة ثبتت إصابتهم بالفيروس.

لكن أعضاء الوفد الأولمبي البرازيلي البالغ عددهم 31، ومن بينهم فريق الجودو، في "فقاعة" منفصلة عن النزلاء الآخرين داخل الفندق ولم يصابوا.

كما سجلت المدينة المضيفة طوكيو -التي تخضع لحالة طوارئ تستمر لما بعد انتهاء الألعاب التي تختتم في الثامن من أغسطس/آب المقبل- ألف و149 إصابة جديدة بكوفيد-19 اليوم الأربعاء، وهو أعلى عدد يومي من الإصابات في حوالي 6 أشهر.

وغذت السلالات الجديدة من الفيروس سريعة الانتشار الموجة الأخيرة من العدوى، كما أدى الفشل في تطعيم الناس بشكل أسرع إلى جعل السكان أكثر عرضة للخطر.

ويشعر الخبراء الطبيون بالقلق من أن "الفقاعات" الأولمبية، التي فرضها مسؤولو أولمبياد طوكيو 2020 في محاولة لضمان إقامة ألعاب خالية من كوفيد-19، قد لا تكون محكمة تماما لأن حركة العاملين الذين يخدمون الألعاب يمكن أن تتسبب في فرص للعدوى.

وفقدت الألعاب الأولمبية الدعم العام وسط مخاوف من أنها ستؤدي إلى ارتفاع في الإصابات حتى على الرغم من العدم السماح للمتفرجين بدخول المنشآت الرياضية.

وأشاد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ باللجنة المنظمة والشعب الياباني على إقامة الألعاب في خضم الجائحة.

وأبلغ باخ الصحفيين -بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا- "ستكون هذه ألعاب أولمبية تاريخية.. بسبب الطريقة التي تغلب بها الشعب الياباني على العديد من التحديات في العامين الماضيين. زلزال شرق اليابان والآن جائحة فيروس كورونا".

وحين نالت اليابان حق استضافة الألعاب، عام 2013، كان من المتوقع أن تكون احتفالا بتعافي البلاد من زلزال مدمر وموجات مد (تسونامي) وحادثة نووية في 2011.

وعندما تأجلت الألعاب العام الماضي، كان الزعماء اليابانيون يأملون أن يكون الأولمبياد بمثابة احتفال بانتصار العالم على فيروس كورونا، لكن هذه الاحتفالات معلقة مع استمرار معاناة العديد من الدول من زيادة جديدة في العدوى.

وأكد باخ أن الإجراءات الصارمة المتعلقة بفيروس كورونا "مطبقة ويتم تطبيقها وتعمل"، مشيرا إلى الفحوص المكثفة للكشف عن الفيروس.

The Olympic Games #Tokyo2020 will be held from 23 July until 8 August 2021.

More information here: https://t.co/ST25uXKglE pic.twitter.com/sQo1TIcH5O

— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) March 30, 2020