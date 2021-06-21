مع كل قضية رياضة كبرى يبزغ اسم محكمة التحكيم الرياضية "سي إيه إس" (CAS) التي تقرر من يلعب وتحت أي ظروف ومن لا يلعب، لكنها تعمل خلف أبواب مغلقة، ولا تنشر محاضر، ولا أحد يعرف ما تنفقه أو من أين تأتيها الأموال، لذلك فهي "ليست مناسبة للغرض الذي أنشئت من أجله"، حسب أحد خبراء القانون الرياضي.

وفي مقال لـ"سبورتس ميل" (Sportsmail) البريطانية يسلط المحامي الرياضي البارز الدكتور أنطوان دوفال الضوء على هذه المحكمة "الغامضة" التي يقول إنها تتمتع بصلاحيات بعيدة المدى لكنها تفتقر إلى الشفافية، حيث لا تنشر أي محاضر أو ​​تقارير حول القضايا الرياضية التي تفصل فيها، مما يثير التساؤلات والشكوك حولها.

وخفضت المحكمة مؤخرا الحظر المفروض على الرياضيين الروس المتهمين بتناول المنشطات، كما ألغت العقوبات المفروضة على نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بسبب اللعب المالي غير النظيف.

محكمة التحكيم الرياضية ألغت الإيقاف الأوروبي المفروض على فريق مانشستر سيتي (الأناضول)

محكمة التحكيم الرياضية ليست هيئة يواجهها معظم المشجعين في كثير من الأحيان، لكنها تتمتع بقوة عبر المشهد الرياضي، وقد تم تحدي دورها وأفعالها من قبل المحامي الرياضي البارز الدكتور أنطوان دوفال.

ويمكن رؤية التأثير بعيد المدى للمحكمة في قراراتها الواسعة النطاق التي تجنب فيها مانشستر سيتي حظرا لمدة عامين فرضه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" (UEFA) عليه بسبب انتهاكات مزعومة للقواعد المالية للعب المالي النظيف، وتم إعفاء الرياضيين الروس من التجميد من قبل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات "دبليو إيه دي إيه" (WADA)، في الوقت الذي يقام فيه أولمبياد طوكيو.

ويقول الدكتور دوفال -وهو كبير الباحثين في "معهد آسر" الهولندي والخبير في قانون الرياضة- إن محكمة التحكيم الرياضية -التي يقع مقرها في مبنى فخم في لوزان بسويسرا- ببساطة غير مناسبة للغرض الذي أنشئت من أجله.

إذا شاهدت أولمبياد طوكيو هذا الصيف فسترى عددا لا يحصى من الرياضيين من روسيا.

لكنك لن ترى كاستر سيمينيا العداءة والبطلة الأولمبية من جنوب أفريقيا، أو بليك ليبر الرياضي الأميركي مبتور الساقين.

وبينما تم السماح للروس بالمشاركة في الألعاب الأولمبية بقرار من هذه المحكمة تم حرمان الاثنين الأخيرين من هذا الحق من قبل نفس المحكمة.

وإذا أقيمت الألعاب الأولمبية هذا الصيف على الرغم من المعارضة اليابانية الشديدة بسبب احتمال حدوث انتشار ضخم لفيروس كورونا فإن من المحتمل أن يكون ذلك بسبب أن المنظمين المحليين لم يتوقعوا فرصهم في المحكمة، لأن هذه المحكمة بالذات هي المكان الذي يتم فيه سماع المطالبات بالأضرار نتيجة للإلغاء.

وفي ضوء هذا الاحتمال ستقوم اللجنة الأولمبية الدولية "آي أو سي" (IOC) بمقاضاتهم بموجب شروط عقد المدينة المضيفة، إذ ينص البند الأخير من هذه الوثيقة على مكان الاختصاص الحصري لحل مثل هذا النزاع وهو محكمة التحكيم الرياضي، ومصير الألعاب الأولمبية مرتبط بهذه المحكمة.

ظهرت محكمة التحكيم الرياضية في ثمانينيات القرن الماضي (رويترز)

تاريخ المحكمة

يعود تاريخ محكمة التحكيم الرياضية إلى أوائل الثمانينيات، ويمكن إرجاعه إلى حدس رئيس اللجنة الأولمبية الدولية آنذاك خوان أنطونيو سامارانش الذي توقع أهمية عزل الهيئات الإدارية الرياضية نفسها عن رقابة محاكم الدول.

ومع ذلك، فقد بدأت بالفعل في اكتساب القوة في مطلع القرن الجاري بعد أن جعل حكم بوسمان الصادر عن محكمة العدل الأوروبية هذا العزل أمرا عاجلا وباعتماد القانون العالمي لمكافحة المنشطات الذي ينص على اختصاص محكمة التحكيم في حالات تعاطي المنشطات، ومنذ ذلك الحين أصبحت هذه المحكمة تتمتع بشبه احتكار لحل النزاعات الرياضية الدولية.

مقر المحكمة الرياضية في لوزان (رويترز)

إن فكرة وجود محكمة عالمية واحدة توفر مجالا قضائيا متكافئا ليست فكرة سيئة في حد ذاتها.

ومع ذلك، فإن مشكلة هذه المحكمة هي أنها محكمة بالاسم فقط، تم إنشاؤها كهيئة تحكيم، ومبنية من الناحية النظرية على موافقة المشاركين على إجراءاتها، وهي في الواقع تعتمد على التحكيم القسري في عملها.

الرياضيون والأندية واللجان المنظمة ليس لديهم خيار سوى قبول التحكيم في النزاعات المحتملة أمام محكمة التحكيم الرياضية إذا أرادوا المشاركة في مسابقات رياضية دولية، إنهم يتنازلون عن حقهم في المثول أمام المحاكم الوطنية مقابل الحق في عرض قضيتهم أمام محكمة عالمية معيبة بشكل أساسي.

غياب الشفافية

هناك العديد من المشكلات المتعلقة بهذه المحكمة، بدءا من افتقارها إلى الشفافية.

هذه المحكمة -التي يديرها المجلس الدولي للتحكيم للرياضة " آي سي إيه إس" (ICAS)، وهو مؤسسة سويسرية- لم تصدر تقريرا سنويا واحدا منذ أن بدأت عملها، ولا أحد يعرف مقدار الأموال التي تنفقها ولا من أين تأتي هذه الأموال.

وبالمثل، يعمل المجلس الدولي للتحكيم الرياضي خلف أبواب مغلقة، ولم ينشر أي محضر من مداولاته.

جلسات الاستماع أمام اللجان حتى عندما تجذب اهتماما عاما كبيرا -كما هو الحال في قضية كاستر سيمينيا- لا يمكن وصول الجمهور أو حتى الصحافة إليها أبدا، ولا يتم نشر عدد كبير من قراراتها للجمهور.

سيمينيا تتحدث في مؤتمر نسائي في جوهانسبرغ (رويترز)

ثم هناك السؤال الشائك المتمثل في افتقار المحكمة إلى الاستقلال.

أكبر ممولي هذه المحكمة هي الهيئات الحاكمة للرياضة، وأكثر من 80% من القضايا في محكمة التحكيم الرياضية تتعلق بالطعون ضد القرارات التي تتخذها هذه الهيئات الحاكمة، والغرض الرئيسي من محكمة التحكيم هو تقديم مراجعة مستقلة لهذه القرارات، ومع ذلك عندما ننظر إلى هيكلها المؤسسي يتضح لنا أننا نواجه ترتيبا نموذجيا على غرار حراسة الثعلب للدجاج.

اللجنة الأولمبية الدولية والمنظمات المرتبطة بها تتحكم بشكل جماعي في المجلس الدولي للتحكيم للرياضة، وهو الهيئة التي تدير محكمة التحكيم.

وتسمي اللجنة الأولمبية الدولية والمنظمات المرتبطة بها 12 من أعضاء المحكمة الـ20 الذين يسمون بدورهم الـ8 الباقين.