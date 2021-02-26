انتحار مدرب منتخب الجمباز الأميركي السابق بعد اتهامه بالاتجار بالبشر والاعتداء الجنسي

أعلنت السلطات انتحار جون جيديرت مدرب فريق الجمباز الأميركي السابق في الأولمبياد والذي ربطته علاقات بطبيب الفريق لاري نصار المتورط في فضائح جنسية بعد أن وجهت له في وقت سابق اليوم الخميس اتهامات بالاتجار في البشر والاعتداء الجنسي.

وقالت المدعية العامة في ميشيغان دانا نيسيل "تم اخطار مكتبي بالعثور على جثة جون جيديرت بعد ظهر اليوم عقب انتحاره".

وأضافت "إنها نهاية مأساوية لقصة حزينة لجميع الأطراف المعنية".

Former USA Gymnastics Coach John Geddert Dead After Human Trafficking Charges – https://t.co/dJGN2jlmyY#worldwidetweets pic.twitter.com/b4MF70pRTl — WorldWide Tweets (@WorldWideTweet3) February 25, 2021

وعمل جيديرت مدربا لفريق الجمباز الأميركي للسيدات الذي فاز بذهبية أولمبياد 2012 في لندن، كما كان يملك في السابق ناديا للجمباز عمل فيه نصار مع رياضيين بارزين.

لاري نصار أدين بالاعتداء الجنسي على رياضيات ومريضات طوال عقود (رويترز)

وحكم على نصار‏ -الذي كان طبيب فريق الجمباز الأميركي- في بداية 2018 بالسجن لنحو 175 عاما، بسبب تحرشه جنسيا بالعديد من اللاعبات وإدانته بتهمة الاعتداء الجنسي على رياضيات ومريضات طوال عقود، وجاء الحكم بعد الاستماع إلى شهادات 160 من ضحاياه.