رئيس أولمبياد طوكيو اتهم النساء بالثرثرة فأجبر على الاستقالة وعُينت مكانه امرأة

اختيرت سيكو هاشيموتو التي نافست في 7 نسخ للأولمبياد لتولي منصب رئيسة اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 اليوم الخميس، لتخلف يوشيرو موري الذي استقال بسبب تعليقاته المسيئة للنساء.

وكانت هاشيموتو وزيرة لأولمبياد طوكيو حتى استقالتها اليوم الخميس لتولي المنصب الجديد.

وقالت هاشيموتو (56 عاما) "أنتمي لخلفية أولمبية؛ لذا ألتزم بتنظيم ألعاب آمنة للرياضيين والمواطنين".

🚨تعيين سيكو هاشيموتو رئيسة للجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 خلفا للمستقيل يوشيرو موري.

🔮الرئيسة الجديدة تؤكد أنها لن تدخر أي جهد لإنجاح الألعاب الأولمبية الصيف المقبل 🇯🇵 #هيدو pic.twitter.com/4SkMXeNhWs — هيدو (@hedooo1982) February 18, 2021

واستقال رئيس الوزراء السابق موري (83 عاما) من رئاسة اللجنة المنظمة الأسبوع الماضي تحت ضغط الهجوم عليه والمطالبة بإقالته، بعد قوله إن النساء يتحدثن لفترة طويلة. في ضربة جديدة للألعاب التي تأجلت عاما، وتواجه معارضة محلية لإقامتها؛ خوفا من جائحة فيروس كورونا.

ولم تطالب اللجنة الأولمبية الدولية باستقالة موري، وعدت القضية مغلقة بعد اعتذاره الأول ورفضه التنحي، لكن الانتقادات لاحقته في كل مكان، حتى قال إنه تعرض للتوبيخ من زوجته بسبب تصريحاته ضد النساء.

ورحبت اللجنة بتعيين هاشيموتو، التي تولت منصب وزيرة الأولمبياد في 2019 بجانب وزارة تمكين السيدات.

وقال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ -في بيان- "تحظى (هاشيموتو) بخبرة أولمبية هائلة، وقادت بعثة اليابان الأولمبية في العديد من المرات، لذا نرى الاختيار مثاليا لهذا المنصب".

وأضاف "يمكن أن تستفيد سيكو هاشيموتو من خبرتها السياسية بعد أن كانت وزيرة، وتولت مناصب سياسية أخرى، وهذا يساعد في ضمان ألعاب أولمبية وبارالمبية ناجحة وآمنة".

وسبق أن شاركت هاشيموتو -التي وُلدت قبل أيام من استضافة اليابان أولمبياد 1964- بالألعاب الشتوية و3 مرات في الألعاب الصيفية في منافسات الدراجات.

وينطلق أولمبياد طوكيو في 23 يوليو/تموز القادم، رغم أن استطلاعات الرأي تظهر أن أكثر من 80% من المواطنين يرفضون إقامة الألعاب هذا العام بسبب الجائحة.

وقالت هاشيموتو "يمكن أن أتفهم صعوبة الأمر على الرياضيين وسط كثير من الأسئلة بشأن إن كان يجب التطلع لمنافسات أولمبية وبارالمبية وسط الوباء".

وتابعت "أتفهم أن هناك مخاوف شعبية كبيرة وسنواصل العمل لتنظيم ألعاب آمنة".