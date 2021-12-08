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قضايا رياضية

مقطع فيديو لمدرب يضرب لاعبا يثير غضب الوسط الرياضي المصري والأهلي يعلن إيقافه

IHF Handball World Championship - Germany & Denmark 2019 - Group A - Serbia v Russia IHF Handball World Championship - Germany & Denmark 2019 - Group A - Serbia v Russia - Mercedes-Benz Arena, Berlin, Germany - January 11, 2019 General view during the match REUTERS/Hannibal Hanschke
رغم أن واقعة الضرب حدثت في تدريب لكرة اليد إلا أنها هزت الوسط الرياضي كله (رويترز)
8/12/2021

أعلن النادي الأهلي المصري إيقاف مدرب كرة اليد في قطاع الناشئين بالنادي، الذي أثار الرأي العام ضده بعدما انتشر مقطع فيديو له وهو يعتدي بالضرب على أحد الناشئين بالفريق.

ونقلت مواقع محلية مصرية، عن مصدر داخل الأهلي، أن النادي قرر إيقاف المدرب أحمد الجزار، وإحالته للتحقيق بسبب الواقعة المذكورة.

وكان الصحفي الرياضي المصري حسام زايد، قد نشر عبر حسابه الشخصي على تويتر، أمس الثلاثاء، مقطع فيديو لاقى رواجا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، وتحدث عنه لاعب المنتخب المصري السابق أحمد حسام "ميدو" عبر برنامجه "الريمونتادا"، مطالبا إدارة الأهلي باتخاذ قرارات صارمة بحق المدرب.

وفور انتشار خبر الإقالة، قالت الصحفية الرياضية جهاد عرابي: "قرار محترم وموفق من إدارة الأهلي بإيقاف المدرب صاحب واقعة فيديو ضرب ناشئ اليد، وأتمنى (أن) الموضوع لا ينتظر فيديوهات تتصدر الترند من إدارات الأندية، و(أن) يتابعوا الناشئين بشكل أكبر".

وعلقّ ميدو عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر على خبر الإقالة قائلا: "برافو إدارة الأهلي إيقافهم للمدرب الجزار الذي كان يضرب الطفل أمام مسمع ومرأى الجميع داخل النادي".

المصدر : وكالة سند
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