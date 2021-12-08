أعلن النادي الأهلي المصري إيقاف مدرب كرة اليد في قطاع الناشئين بالنادي، الذي أثار الرأي العام ضده بعدما انتشر مقطع فيديو له وهو يعتدي بالضرب على أحد الناشئين بالفريق.

ونقلت مواقع محلية مصرية، عن مصدر داخل الأهلي، أن النادي قرر إيقاف المدرب أحمد الجزار، وإحالته للتحقيق بسبب الواقعة المذكورة.

وكان الصحفي الرياضي المصري حسام زايد، قد نشر عبر حسابه الشخصي على تويتر، أمس الثلاثاء، مقطع فيديو لاقى رواجا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، وتحدث عنه لاعب المنتخب المصري السابق أحمد حسام "ميدو" عبر برنامجه "الريمونتادا"، مطالبا إدارة الأهلي باتخاذ قرارات صارمة بحق المدرب.

أنا بانشر الفيديو ده علشان أقول لأي أب لا سامحك الله لو سبت حق ابنك.. ياخي رياضة إيه وزفت إيه اللي يخلي مدرب يعمل كده في طفل أعتقد إنه كره حاجة اسمها رياضة pic.twitter.com/B1xcnsAj25 — Hossam Zayed حُسام زايد (@hossamzayed95) December 7, 2021

وفور انتشار خبر الإقالة، قالت الصحفية الرياضية جهاد عرابي: "قرار محترم وموفق من إدارة الأهلي بإيقاف المدرب صاحب واقعة فيديو ضرب ناشئ اليد، وأتمنى (أن) الموضوع لا ينتظر فيديوهات تتصدر الترند من إدارات الأندية، و(أن) يتابعوا الناشئين بشكل أكبر".

قرار محترم وموفق من إدارة الأهلي بإيقاف المدرب صاحب واقعة فيديو ضرب ناشيء اليد وأتمنى الموضوع مايبقاش مستني فيديوهات تبقى تريند من إدارات الأندية ويتابعوا الناشئين بشكل أكبر نفسيتهم والتعامل معاهم في السن ده وتأهيلهم أهم من تدريبهم بدنيًا وأتمنى أكتر الأهالي تراعي ربنا في ولادها — Gehad Orabi – جهاد عرابي (@Gehad) December 8, 2021

وعلقّ ميدو عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر على خبر الإقالة قائلا: "برافو إدارة الأهلي إيقافهم للمدرب الجزار الذي كان يضرب الطفل أمام مسمع ومرأى الجميع داخل النادي".

براڤو ادارة الأهلي ايقافهم للمدرب الجزار اللي كان بيضرب الواد الصغير امام مسمع ومرأى الجميع داخل النادي..الغريب ان الاهالي بيدافعوا عن المدرب دفاع مستميت وبيقولوا ان دي الطريقه الوحيده اللي تنفع مع عيالنا!! يتبع — Mido (@midoahm) December 8, 2021

الحمد لله كان عندنا الشجاعه في #الريمونتادا ان احنا نسلط الضوء على الموضوع ونمارس كل الضغوط علشان قرار يتاخد ضد #المدرب_الجزار ..هو ده دورنا الاعلامي الاساسي اننا نوعي الناس ونوجههم..دي رسالتنا من الاعلام..بشكر فريق عمل البرنامج.. — Mido (@midoahm) December 8, 2021

قرار محترم من إدارة الأهلي بإيقاف المدرب اللي اعتدى بالضرب على الناشئ.. محدش يقبل يشوف المنظر دا ولا يحصل لأولاده https://t.co/WlEGZ6YkSI — Tarek Talaat طارق طلعت (@tarektal3at) December 8, 2021