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قضايا رياضية

ماجيك جونسون من أسطورة لكرة السلة إلى منبوذ بسبب الإيدز

Bulls V Lakers
جونسون (يمين) خلال مواجهة عام 1996 مع الأسطورة مايكل جوردن (غيتي)
7/11/2021-|آخر تحديث: 8/11/202107:33 AM (مكة المكرمة)

مرت 30 عامًا منذ أن صدم ماجيك جونسون ليس فقط عالم الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين، بل عالم الرياضة أيضا، وأعلن اعتزاله بسبب إصابته بفيروس نقص المناعة البشرية (إيدز)، وهو أمر كان في ذلك الوقت أقرب إلى عقوبة الإعدام.

في مجتمع ما قبل الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، كانت الأخبار لا تزال تتمتع بالقدرة على إحداث صدمة على نطاق واسع، ولا تزال تلك اللحظة واحدة من أكثر اللحظات الصادمة التي لا تنسى في تاريخ كرة السلة.

ماجيك جونسون الأسطورة

كان جونسون يبلغ من العمر 32 عامًا وكان في أوج قوته وتألقه وأحد أساطير اللعبة على مستوى العالم، عندما اضطره المرض إلى الاعتزال.

وقال جونسون في المؤتمر الصحفي الذي عقده لإعلان اعتزاله في نوفمبر/تشرين الثاني 1991 "نعتقد أحيانًا أن الشواذ فقط هم من يمكنهم الإصابة به (الإيدز). أنا أقول إنه يمكن أن يصاب أي شخص، حتى أنا. ستستمر الحياة بالنسبة لي، وسأكون رجلًا سعيدًا".

وأصبح جونسون بعد ذلك المتحدث الرسمي للتوعية بفيروس الإيدز الذي كان قد بدأ الانتشار حول العالم.

جونسون فقد سحره

حاول جونسون العودة مرة أخرى إلى الملاعب بعد 4 سنوات، عندما كان يبلغ من العمر 36 عامًا، وبالفعل لعب 32 مباراة مع ليكرز، لكنه فقد بعضا من سحره الذي جعله أحد أساطير اللعبة.

ولم يسلم جونسون من وصمة العار التي يعاني منها من يصابون بالإيدز، حتى أن بعض اللاعبين كانوا ينبذونه ويرفضون الاختلاط به أو مشاركته في غرفة الملابس خوفا من عدوى فيروس الإيدز.

المصدر : ماركا

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Published On 16/9/2021
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