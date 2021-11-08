كان هانسيل إيمانويل يسعى وراء حلمه بأن يصبح مثل أسطورة السلة ليبرون جيمس، لكنه تعرض لحادث أفقده ذراعه اليسرى، غير أنه لم يفقد حلمه الذي تشبث به حتى أصبح على بعد خطوة من الدوري الأميركي للمحترفين.
ماجيك جونسون من أسطورة لكرة السلة إلى منبوذ بسبب الإيدز
مرت 30 عامًا منذ أن صدم ماجيك جونسون ليس فقط عالم الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين، بل عالم الرياضة أيضا، وأعلن اعتزاله بسبب إصابته بفيروس نقص المناعة البشرية (إيدز)، وهو أمر كان في ذلك الوقت أقرب إلى عقوبة الإعدام.
في مجتمع ما قبل الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، كانت الأخبار لا تزال تتمتع بالقدرة على إحداث صدمة على نطاق واسع، ولا تزال تلك اللحظة واحدة من أكثر اللحظات الصادمة التي لا تنسى في تاريخ كرة السلة.
30 YEARS AGO TODAY
32-year-old Magic Johnson shocked the world by announcing his retirement after testing positive for HIV.
He returned to play in that season’s All-Star Game, winning MVP with 25 PTS, 9 AST & 3 memorable 3PTS in the final minutes.
— Ballislife.com (@Ballislife) November 7, 2021
ماجيك جونسون الأسطورة
كان جونسون يبلغ من العمر 32 عامًا وكان في أوج قوته وتألقه وأحد أساطير اللعبة على مستوى العالم، عندما اضطره المرض إلى الاعتزال.
(1982) @MagicJohnson put on a show with this fantastic assist in 1982 @NBA Finals Game 3. 🍿#magicjohnson #magic #johnson #nba #losangeleslakers #lalakers #losangeles #la #lakers #lakeshow #basketball #pass #assist #nbafinals #finals #sport #iconic #classic #legend #greatness pic.twitter.com/17wILT61n6
— In The Showcase (@intheshowcase) November 4, 2021
وقال جونسون في المؤتمر الصحفي الذي عقده لإعلان اعتزاله في نوفمبر/تشرين الثاني 1991 "نعتقد أحيانًا أن الشواذ فقط هم من يمكنهم الإصابة به (الإيدز). أنا أقول إنه يمكن أن يصاب أي شخص، حتى أنا. ستستمر الحياة بالنسبة لي، وسأكون رجلًا سعيدًا".
وأصبح جونسون بعد ذلك المتحدث الرسمي للتوعية بفيروس الإيدز الذي كان قد بدأ الانتشار حول العالم.
Magic Johnson’s HOF resume:
– 12x All-Star
– 1982 All-NBA 2nd Team, 9x 1st Team
– 5x NBA Champ
– 4x NBA AST leader
– 3x Finals MVP
– 3x NBA MVP
– 2x ASG MVP
– 2x NBA STL leader
– NBA 75th Anniversary Team
– #32 retired by #Lakers pic.twitter.com/qNmBvffv9J
— Best of Pro Sports (@pro_sports_best) November 7, 2021
جونسون فقد سحره
حاول جونسون العودة مرة أخرى إلى الملاعب بعد 4 سنوات، عندما كان يبلغ من العمر 36 عامًا، وبالفعل لعب 32 مباراة مع ليكرز، لكنه فقد بعضا من سحره الذي جعله أحد أساطير اللعبة.
ولم يسلم جونسون من وصمة العار التي يعاني منها من يصابون بالإيدز، حتى أن بعض اللاعبين كانوا ينبذونه ويرفضون الاختلاط به أو مشاركته في غرفة الملابس خوفا من عدوى فيروس الإيدز.