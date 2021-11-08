مرت 30 عامًا منذ أن صدم ماجيك جونسون ليس فقط عالم الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين، بل عالم الرياضة أيضا، وأعلن اعتزاله بسبب إصابته بفيروس نقص المناعة البشرية (إيدز)، وهو أمر كان في ذلك الوقت أقرب إلى عقوبة الإعدام.

في مجتمع ما قبل الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، كانت الأخبار لا تزال تتمتع بالقدرة على إحداث صدمة على نطاق واسع، ولا تزال تلك اللحظة واحدة من أكثر اللحظات الصادمة التي لا تنسى في تاريخ كرة السلة.

30 YEARS AGO TODAY

32-year-old Magic Johnson shocked the world by announcing his retirement after testing positive for HIV. He returned to play in that season’s All-Star Game, winning MVP with 25 PTS, 9 AST & 3 memorable 3PTS in the final minutes. pic.twitter.com/govOjj8cER — Ballislife.com (@Ballislife) November 7, 2021

ماجيك جونسون الأسطورة

كان جونسون يبلغ من العمر 32 عامًا وكان في أوج قوته وتألقه وأحد أساطير اللعبة على مستوى العالم، عندما اضطره المرض إلى الاعتزال.

وقال جونسون في المؤتمر الصحفي الذي عقده لإعلان اعتزاله في نوفمبر/تشرين الثاني 1991 "نعتقد أحيانًا أن الشواذ فقط هم من يمكنهم الإصابة به (الإيدز). أنا أقول إنه يمكن أن يصاب أي شخص، حتى أنا. ستستمر الحياة بالنسبة لي، وسأكون رجلًا سعيدًا".

وأصبح جونسون بعد ذلك المتحدث الرسمي للتوعية بفيروس الإيدز الذي كان قد بدأ الانتشار حول العالم.

Magic Johnson’s HOF resume:

– 12x All-Star

– 1982 All-NBA 2nd Team, 9x 1st Team

– 5x NBA Champ

– 4x NBA AST leader

– 3x Finals MVP

– 3x NBA MVP

– 2x ASG MVP

– 2x NBA STL leader

– NBA 75th Anniversary Team

– #32 retired by #Lakers pic.twitter.com/qNmBvffv9J — Best of Pro Sports (@pro_sports_best) November 7, 2021

جونسون فقد سحره

حاول جونسون العودة مرة أخرى إلى الملاعب بعد 4 سنوات، عندما كان يبلغ من العمر 36 عامًا، وبالفعل لعب 32 مباراة مع ليكرز، لكنه فقد بعضا من سحره الذي جعله أحد أساطير اللعبة.

ولم يسلم جونسون من وصمة العار التي يعاني منها من يصابون بالإيدز، حتى أن بعض اللاعبين كانوا ينبذونه ويرفضون الاختلاط به أو مشاركته في غرفة الملابس خوفا من عدوى فيروس الإيدز.