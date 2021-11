مرت 30 عامًا منذ أن صدم ماجيك جونسون ليس فقط عالم الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين، بل عالم الرياضة أيضا، وأعلن اعتزاله بسبب إصابته بفيروس نقص المناعة البشرية (إيدز)، وهو أمر كان في ذلك الوقت أقرب إلى عقوبة الإعدام.

في مجتمع ما قبل الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، كانت الأخبار لا تزال تتمتع بالقدرة على إحداث صدمة على نطاق واسع، ولا تزال تلك اللحظة واحدة من أكثر اللحظات الصادمة التي لا تنسى في تاريخ كرة السلة.

30 YEARS AGO TODAY

32-year-old Magic Johnson shocked the world by announcing his retirement after testing positive for HIV.

He returned to play in that season’s All-Star Game, winning MVP with 25 PTS, 9 AST & 3 memorable 3PTS in the final minutes.

pic.twitter.com/govOjj8cER

