ماليزيا ترفض منح تأشيرات دخول للاعبي إسكواش إسرائيليين

رفضت ماليزيا منح تأشيرة دخول لرياضيين إسرائيليين للمشاركة في بطولة للإسكواش في ديسمبر/كانون الأول المقبل، بحسب ما أعلنه الاتحاد الدولي للعبة، وهو ما أثار غضب إسرائيل.

وسبق لماليزيا الواقعة في جنوب شرق آسيا أن منعت رياضيين إسرائيليين من دخولها. وهي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

ومن المقرر أن تقام بطولة العالم لفرق الرجال في كوالالمبور بين 7 و12 ديسمبر/كانون الأول المقبل، بمشاركة 26 فريقا.

رفض ماليزيا

وقال الاتحاد الدولي للإسكواش "إن السلطات الماليزية أبلغته بعدم قبول السلطات الماليزية -حتى الآن- منح تأشيرة دخول لفريق الإسكواش الإسرائيلي".

وأضاف -في بيان أرسله إلى وكالة "فرانس برس" (AFP)- "يلتزم الاتحاد الدولي ببطولة عالم مفتوحة وشاملة، يرحَّب فيها بكل الاتحادات المنضوية الراغبة بالمشاركة".

وقال إنه على اتصال مع الاتحاد الماليزي للإسكواش، آملا في "حل عادل وعملي".

إسرائيل تلوح بالشكوى لمحكمة التحكيم الرياضي

وقال الاتحاد الإسرائيلي للعبة إنه ينوي اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية في سويسرا، في حال عدم توصل الاتحاد الدولي إلى حل.

وقال رئيسه أفيف بوشينسكي لفرانس برس "من المؤسف أنهم يخلطون الرياضة بالسياسة".

وتابع "أولئك الذين يغمضون أعينهم (الدول المشاركة التي تسمح بحصول أمر مماثل) يسمحون للعنصرية والتمييز بالظهور في عالم الرياضة".

ورفض اتحاد المضرب الماليزي المشرف على رياضة الإسكواش، التعليق على القضية.

ونُقلت البطولة مطلع السنة إلى ماليزيا من نيوزيلندا بسبب قيود السفر جراء تداعيات فيروس كورونا.

وكانت ماليزيا قد حُرمت عام 2019 من تنظيم بطولة العالم للسباحة البارالمبية، لتهديدها برفض منح تأشيرة دخول لرياضيين إسرائيليين.

وفي عام 2015، اضطر رياضيون إسرائيليون في الألواح الشراعية إلى الانسحاب من بطولة على جزيرة لانغكاوي لرفض منحهم تأشيرات دخول.

وتحظى القضية الفلسطينية بتأييد واسع في ماليزيا حيث يشكّل مسلموا المالاي نحو 60% من عدد السكان ويُحظر دخول البلاد بجواز سفر إسرائيلي.