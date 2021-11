بعد تعرضها لاعتداء جنسي واختفائها لأكثر من أسبوعين.. صحفي صيني يتوقع ظهورا قريبا لبطلة التنس الصينية

ذكر رئيس تحرير صحيفة غلوبال تايمز الصينية -اليوم السبت- أن لاعبة التنس بينغ شواي التي اختفت في ظروف غامضة قبل نحو أسبوعين، تقيم في منزلها "بحرية" وستظهر للعلن "قريبا".

وأحاط الغموض بمصير نجمة التنس الصينية -المصنفة أولى عالميا في الزوجي سابقا- منذ إعلانها تعرضها لاعتداء جنسي من نائب سابق لرئيس الوزراء الصيني.

ولم تظهر بينغ للعلن منذ كشفت عبر حسابها على موقع للتواصل الاجتماعي هذا الشهر، أن تشانغ قاو لي الذي كان عضوا في أعلى هيئة لصنع القرار في الصين، أجبرها على ممارسة الجنس وأقاما فيما بعد علاقة متقطعة بالتراضي.

Chinese feminists' artwork to support Peng Shuai. "CHINESE WOMEN SAID ENOUGH". #WhereIsPengShuai #PengShuai pic.twitter.com/eeGd52axfH

