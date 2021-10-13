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قضايا رياضية

مقتل عداءة كينية طعنا بعد تحطيمها الرقم القياسي العالمي في ألعاب القوى

ADIZERO Road To Records Race
تيروب بعد تسجيلها رقما قياسيا في سباق 10 كلم الشهر الماضي (غيتي)
13/10/2021

أعلن الاتحاد الكيني لألعاب القوى -اليوم الأربعاء- أن أغنيس تيروب عداءة المسافات الطويلة الحاصلة على ميداليتين برونزيتين ببطولة العالم تعرضت للطعن حتى الموت في منزلها.

ومثلت تيروب (25 عاما) كينيا في سباق 5 آلاف متر في أولمبياد طوكيو، واحتلت المركز الرابع في النهائيات مسجلة 14 دقيقة و39.62 ثانية.

وقال الاتحاد الكيني في بيان "عُثر على جثة تيروب في منزلها في إيتين وسط مزاعم بأنها تعرضت للطعن من زوجها. نواصل العمل على كشف مزيد من التفاصيل عن وفاتها".

وحطمت تيروب الرقم القياسي لسباق 10 كيلومترات للسيدات في ألمانيا الشهر الماضي محققة 30.01 دقيقة، بفارق 28 ثانية عن الرقم السابق للمغربية أسماء الغزاوي في 2002.

ونالت تيروب ميداليتين برونزيتين ببطولة العالم عامي 2017 و2019 في سباق 10 آلاف متر، وتوجت أيضا ببطولة العالم لاختراق الضاحية عام 2015.

وقال الرئيس الكيني أوهورو كينياتا -في بيان- إن "الأمر الأكثر إيلاما أن أغنيس، البطلة الكينية بكل المقاييس، قد فقدت حياتها بشكل مؤلم من خلال عمل إجرامي ارتكبه أشخاص أنانيون وجبناء".

وأضاف "أطالب وكالات إنفاذ القانون بقيادة جهاز الشرطة الوطني بتعقب واعتقال الجناة المسؤولين عن مقتل أغنيس".

المصدر : رويترز
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