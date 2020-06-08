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محكمة فرنسية تصدر أحكاما بالسجن والغرامة على 5 مقرصنين للمباريات

القرصنة ألحقت أضرارا ضخمة بالقنوات صاحبة الحقوق الحصرية للبطولات الكبرى
القرصنة ألحقت أضرارا ضخمة بالقنوات صاحبة الحقوق الحصرية للبطولات الكبرىغيتي إيميجز
8/6/2020

أصدرت محكمة فرنسية في مدينة رين أحكاما بالسجن على 5 أشخاص بتهم تتعلق بالقرصنة والبث غير القانوني لمباريات ومنافسات رياضية على 7 مواقع بشبكة الإنترنت.

وتراوحت الأحكام القضائية على المتهمين بين السجن ستة أشهر وعام واحد، إضافة إلى غرامات مالية تصل إلى 20 ألف يورو.

جاء ذلك عقب دعوى قضائية قدمتها قناة "كانال بلوس" الفرنسية بالاشتراك مع شبكة قنوات "بي إن سبورتس" وشركة "إس إف إر".

وتطالب "كانال بلوس" بتعويضات قدرها نحو ثلاثين مليون يورو، في حين قدرت المبالغ التي حصل عليها المتهمون لقاء بث المباريات بـ 230 ألف يورو فقط، ما بين عامي 2014 و2018.

وقد حققت المواقع المقرصنة انتشارا كبيرا على الشبكة العنكبوتية مما أضر بحقوق بث القنوات، حيث قدر عدد المشاهدين عليها بأكثر من 7.5 ملايين ما بين عامي 2014 و2017.

المصدر : الجزيرة

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