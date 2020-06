ترامب شعر بالملل.. كيف يتعامل المشجعون مع تجميد البطولات الرياضية؟

بدأ مشجعو الرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص يستعدون للاستمتاع مجددا بشغفهم في مشاهدة المباريات والمنافسات الرياضية على الهواء مباشرة، بعد إيقاف طويل دام نحو عشرة أسابيع.

وبدأت البطولات الرياضية تعود تدريجيا في بعض الدول، وفي مقدمتها ألمانيا التي استؤنفت دوريات كرة القدم فيها، كما أن إسبانيا وإنجلترا وإيطاليا حددت موعد استئناف الدوريات فيها أيضا.

ولا يقتصر تشجيع الرياضة على عامة الناس فقط، بل يمتد إلى كبار السياسيين أيضا ومنهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي قال منذ نحو شهرين في البيت الأبيض إن "علينا إعادة رياضتنا مرة أخرى، أشعر بالملل من مشاهدة مباريات بيسبول لعبت قبل 14 عاما".

وبعد تنظيم مباراة ودية للغولف الشهر الماضي، حرص ترامب -وهو من الممارسين لهذه الرياضة- على الإعراب عن سعادته في تصريحات لمحطة "إن بي سي سبورتس" التلفزيونية، بقوله "كان من الرائع مشاهدة ذلك. لقد شعرت بالملل بعض الشيء من متابعة بطولات للغولف مرّ عليها عشر سنوات، وأعرف الفائز فيها مسبقا".

