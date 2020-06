بسبب القرصنة وقتل خاشقجي.. هجوم بالبرلمان البريطاني ضد استحواذ بن سلمان على نادي نيوكاسل

هاجم وزير الثقافة والإعلام والرياضة في الحكومة الأسكتلندية جون نيكلسون موقف المدير التنفيذي لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ريتشارد ماسترز من قضية سعي صندوق الاستثمار السعودي إلى الاستحواذ على نادي نيوكاسل الإنجليزي رغم تورط السعودية في قرصنة البريميرليغ، وتورط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في قتل وتقطيع جثة الصحفي جمال خاشقجي.

ويفحص مجلس إدارة رابطة البريميرليغ عرض الاستحواذ كجزء من "اختبار الملاك والمديرين" الذي يقيّم مدى أهلية الملّاك الجدد قانونيا وماليا للانضمام إلى ملّاك أندية الدوري الممتاز الإنجليزي.

وتقود سيدة الأعمال البريطانية أماندا ستافيلي -وبدعم من صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي يرأسه محمد بن سلمان، ويتوقع أن يقدم 80% من قيمة الصفقة إلى جانب 10% من الشقيقين الثريين ديفيد وسايمون روبين- مجموعة تسعى للاستحواذ على نيوكاسل مقابل نحو 300 مليون جنيه إسترليني (375 مليون دولار) من مالكه الحالي رجل الأعمال البريطاني مايك آشلي منذ أبريل/نيسان الماضي.

وقال ماسترز خلال جلسة مساءلة أمام لجنة شؤون الإعلام والثقافة والرياضة في البرلمان البريطاني إن "التزامنا ضد القرصنة معروف جيدا"، مشيرا إلى أن السعودية تعهدت بوقف قرصنتها للمباريات الرياضية ووقف بث قناة القرصنة "بي آوت كيو".

وجاءت تصريحات ماسترز في رده عبر الفيديو على أسئلة جون نيكلسون المتعلقة بقضية سعي صندوق الاستثمار السعودي إلى الاستحواذ على نادي نيوكاسل الإنجليزي، وما إذا كان ولي العهد في المملكة محمد بن سلمان -الذي يقف وراء الصندوق الاستثماري- مناسبا لوضع يديه على نادٍ إنجليزي في ظل تورطه في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بحسب نيكلسون.

Our session on the restart of sport is underway.

The Committee have questioned @premierleague CEO Richard Masters on the dangers of fans congregating, political movements in football, funding for lower league clubs and the grassroots.

Watch live 👇https://t.co/lZCn4QYqeW pic.twitter.com/NG6icUEzok

— Digital, Culture, Media and Sport Committee (@CommonsDCMS) June 30, 2020