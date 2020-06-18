"حياة الإيغور مهمة".. فيغولي ينضم إلى أوزيل

أعلن نجم المنتخب الجزائري لكرة القدم سفيان فيغولي عن دعمه مسلمي الإيغور، لينضم بذلك إلى مجموعة نجوم الرياضة العالمية -يتقدمهم النجم الألماني مسعود أوزيل- المؤيدين لقضيتهم.

ونشر اللاعب المحترف في نادي غلطة سراي التركي تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر مساء الخميس قال فيها إن "حياة الإيغور مهمة" على غرار شعار "حياة السود مهمة".

وانضم فيغولي إلى نادي غلطة سراي في 2017 قادما من ويستهام الإنجليزي مقابل 4.5 ملايين يورو.

ويعد فيغولي من أبرز المساهمين في فوز المنتخب الجزائري ببطولة أمم أفريقيا الأخيرة في مصر.

وسبق فيغولي العديد من نجوم كرة القدم بشأن انتقادهم الانتهاكات بحق مسلمي الإيغور، أبرزهم النجم الألماني من أصل تركي مسعود أوزيل.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي أثار استنكار أوزيل -المحترف في نادي أرسنال الإنجليزي- صمت العالم الإسلامي بشأن ما وصفها بالانتهاكات التي ترتكبها الصين بحق الإيغور صدى وتعاطفا عالميا.

وتحت عنوان "الجرح النازف للأمة الإسلامية"، قال أوزيل في بيان على تويتر إن "العالم الإسلامي غارق في الصمت فيما الإعلام الغربي يسلط الضوء على الانتهاكات ضد مسلمي الإيغور".

وأضاف "المصاحف تُحرق، والمساجد تُغلق، والمدارس تُحظر، وعلماء الدين يُقتلون واحدا تلو الأخر، والأخوة الذكور يساقون قسريا إلى المعسكرات".

وفي السياق ذاته، أعلن نجم كرة القدم المالي السابق عمر فريدريك كانوتيه عن تضامنه مع أوزيل في دفاعه عن مسلمي الإيغور.

كما انضم لاعب كرة الرغبي النيوزيلندي سوني بيل وليامز إلى أوزيل، في دعمه مسلمي الإيغور أيضا.

بدوره، أشاد نجم كرة القدم المصرية المعتزل محمد أبو تريكة بموقف أوزيل، ووصفه بـ"الشجاع"، و"الرياضي صاحب الضمير الحي".