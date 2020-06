بعد إدانة السعودية بالقرصنة.. رجل أعمال أميركي يقدم عرضا أكبر لشراء نيوكاسل

قال صحفيان رياضيان اليوم الأربعاء، في تغريدات على تويتر، إن رجل أعمال أميركيا قدم عرضا لشراء نادي نيوكاسل، يفوق العرض الذي قدمته سيدة أعمال بريطانية بدعم من صندوق الاستثمار السعودي للاستحواذ على النادي مقابل 370 مليون دولار.

وكتب كيت داوني الصحفي الرياضي في شبكة سكاي سبورتس "علمنا أن رجل الأعمال الأميركي هينري موريس قدم عرضا بقيمة 350 مليون جنيه إسترليني (440 مليون دولار) لشراء نيوكاسل، وهو ما قد ينافس العرض المقدم من سيدة الأعمال أماندا ستافيلي المدعومة من السعودية".

We are told US businessman Henry Mauriss (Chief Executive of Clear TV) has lodged a £350m bid to buy Newcastle United, which could rival Amanda Staveley’s £300m Saudi-backed takeover. #NUFCTakeover

من جهته، أكد الصحفي الرياضي في هيئة الإذاعة والتلفزيون البريطاني إيان دينيس الخبر، مشددا في تغريدة في تويتر على تفوق قيمة عرض المستثمر الأميركي عن نظيره السعودي لشراء النادي.

American businessman Henry Mauriss has lodged a 350m bid to buy Newcastle United.

Should the proposed Saudi Arabian takeover led by Amanda Staveley fall through then Mauriss is waiting and is prepared to move quickly. #NUFC

— Ian Dennis (@Iandennisbbc) June 17, 2020