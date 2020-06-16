"كم تساوي أموال الدنيا لغسل سمعة السعودية؟".. مواقع التواصل تتفاعل مع تقرير منظمة التجارة العالمية

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع إدانة منظمة التجارة العالمية رسمياً للسعودية بانتهاك حقوق شبكة "بي إن سبورتس" الرياضية، وضلوع الرياض في انتهاك قوانين الملكية الفكرية بوقوفها وراء قناة "بي آوت كيو".

وقال مغردون إن هذه الخطوة تعد انتصارا قانونيا جديدا لقطر أمام المنظمة، معتبرين أن "الحقيقة باختصار: لا صوتَ يعلو فوق صوت الحق"، مضيفين أن أموال الدنيا لن "تغسل سمعة" السعودية المتهمة أمام العالم كله باللصوصية وسرقة حقوق شركات دولية في قضية "بي إن سبورت".

واعتبر آخرون أنه منذ تولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان زمام الأمور في المملكة "تدهورت" سمعتها وساءت. وأردف نشطاء أن هذه الإدانة التي وجهت للسعودية، ستفتح باباً لقضايا عقابية أخرى على دول الحصار.

من جهة أخرى، قال معلقون سعوديون إن منظمة التجارة رفضت "ادعاء" قطر، وأصدرت حكماً بأن "إجراءات السعودية ضد الدوحة مبررة لحماية مصالحها الأمنية"، على حد قولهم.

اصدرت منظمة التجارة العالمية اليوم حكما ضد انتهاكات #السعودية لحقوق الملكية الفكرية بسبب القرصنة التي قامت بها قناة #BeoutQ وخلصت لجنة فض النزاع إلى أنّ السعودية قد انتهكت قانون منظمة التجارة العالمية وأن عليها "تصحيح تدابيرها حتى تصبح متوافقة مع التزاماتها لاتفاقيات المنظمة" ١/٣ https://t.co/FHJvvtw5zN — Qatar Mission Geneva (@QatarMission_Ge) June 16, 2020

على رؤوس الأشهاد.. منظمة التجارة العالمية أنصفت #قطر وشهد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بذلك، ولو علا صوتك حتى الصباح.. ستزيدُ عزلتك مهما كنت كبيرًا لو كنتَ جانيًا مدافعًا عن القرصنة.. لأن الحقيقة باختصار: لا صوتَ يعلو فوقَ صوتِ الحق 🇶🇦 — خليفة بن حمد (@KHK) June 16, 2020

لطالما تفاخرت #السعودية بھذه القرصنة وسمّتها "قرصنة" ولكنها تداركت الأمر وتهربت وتراجعت، وألقت اللائمة على دول أخرى مثل كوبا مما یدل أنها لاتحترم القانون ولا حقوق الملكیة الفكریة إلا تحت الضغوط الدولیة "عصابة وقطاع طرق" — عبدالله الوذين (@abqatar) June 16, 2020

كم تساوي أموال الدنيا لغسيل سمعة #السعودية الآن ، و"بلاد الحرمين" تتهم رسميا ، وأمام العالم كله ، بأنهم لصوص سرقوا حقوق شركات دولية في قضية "بي ان سبورت" ، هذا "بعض" حصاد الاستعانة بشبيحة وزعران كمستشارين لولي العهد ، وفي المثل الشعبي المصري : العيل الخايب يجيب لأهله المسبة ! — جمال سلطان (@GamalSultan1) June 16, 2020

بالقانون نستعيد الحقوق هذه نهج دولة قطر الذي طبقته في مرافعتها امام منظمة التجارة العالمية في القضية التي رفعتها على السعودية لسرقتها حقوق #bein_sports للبطولات الرياضية وكسبناها ولله الحمد https://t.co/8D395jHaTF — أحمد بن سعيد الرميحي (@aromaihi) June 16, 2020

عاجل | منظمة التجارة العالمية: "بي آوت كيو" استفادت من دعم مؤسسات وشخصيات سعودية نافذة منها سعود القحطاني طبعا ما يقدح من راسه .. ويهدد بارسال 200 جيب وقطر صغيرة جدا السؤال من وراء أمر التهكير؟؟ ويجب محاسبته دولياً pic.twitter.com/jjLaOaR8ZU — جاسم سلمان (@jassimsalman) June 16, 2020

يعدّ قرار منظمة التجارة العالمية والذي يدين فعل القرصنة الشائن لقنوات بي ان سبورتس @beINSPORTS_EN انتصاراً لحماية حقوق الملكية الفكرية وانتصارا لنهج دولة قطر التي آثرت اتباع السبل القانونية لاسترجاع الحقوق في مواجهة السلوك غير الناضج والذي يبدو أنه اعتبر نفسه فوق المساءلة. pic.twitter.com/AMREGqEltB — لولوة الخاطر Lolwah Alkhater (@Lolwah_Alkhater) June 16, 2020

انتصار قانوني جديد لدولة #قطر امام منظمة التجارة العالمية في القضية المرفوعة ضد #السعودية بسبب انتهاكها لاحكام اتفاقية تريبس المعنية بحقوق الملكية الفكرية فيما يتعلق بقرصنة قنوات beinsports# من قبل beoutq# المملوكة للسعودية .. https://t.co/Ln8RUn7sWx — جابر الحرمي (@jaberalharmi) June 16, 2020

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يرحب بحكم منظمة التجارة العالمية ضد #السعودية لقرصنتها محتوى beiN القطرية.

شكرا #دليم كبير مستشاري #مبس والشكر موصول لمعالي #تركي_وناسة بقيادة المرشد #مبز

UEFA statement welcomes WTO report on piracy in #Saudi Arabia.#MBZ #MBS https://t.co/WIzUPPgp2O — عبدالله بن حمد العذبة (@A_AlAthbah) June 16, 2020

عندما صعد سلمان @KingSalman وولي عهده الدرباوي الى سدة الحكم اصبحت سمعة #السعودية في الوحل اكثر وأكثر وأكثر ..!

خبز خبزتيه يالرفلة .. اكليه — فهد العمادي (@fahedalemadi) June 16, 2020

بصدور حكم منظمة التجارة العالمية اليوم ضد #السعودية لصالح دولة #قطر ينفتح الباب لقضايا عقابية اخرى على دول الحصار.

بالنا طويل ولا يضيع حق وراءه مطالب. — فارس العتيبي🇶🇦Qatari (@FALOTAIBIQ1) June 16, 2020

وين اللي قالوا بي آوت كيو حقتنا أرخص من بي إن سبورت حقتكم ..

حد محتاج مساعدة الحين من #العظمه 🦴؟!

ترى نعين ونعاون 😌#تجريم_السعودية_بانتهاك_حقوق_bein — ﮼ابتسام ﮼آل ﮼سعد🇶🇦 (@Ebtesam777) June 16, 2020