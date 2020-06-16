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قضايا رياضية

"كم تساوي أموال الدنيا لغسل سمعة السعودية؟".. مواقع التواصل تتفاعل مع تقرير منظمة التجارة العالمية

16/6/2020

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع إدانة منظمة التجارة العالمية رسمياً للسعودية بانتهاك حقوق شبكة "بي إن سبورتس" الرياضية، وضلوع الرياض في انتهاك قوانين الملكية الفكرية بوقوفها وراء قناة "بي آوت كيو".

وقال مغردون إن هذه الخطوة تعد انتصارا قانونيا جديدا لقطر أمام المنظمة، معتبرين أن "الحقيقة باختصار: لا صوتَ يعلو فوق صوت الحق"، مضيفين أن أموال الدنيا لن "تغسل سمعة" السعودية المتهمة أمام العالم كله باللصوصية وسرقة حقوق شركات دولية في قضية "بي إن سبورت".

واعتبر آخرون أنه منذ تولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان زمام الأمور في المملكة "تدهورت" سمعتها وساءت. وأردف نشطاء أن هذه الإدانة التي وجهت للسعودية، ستفتح باباً لقضايا عقابية أخرى على دول الحصار.

من جهة أخرى، قال معلقون سعوديون إن منظمة التجارة رفضت "ادعاء" قطر، وأصدرت حكماً بأن "إجراءات السعودية ضد الدوحة مبررة لحماية مصالحها الأمنية"، على حد قولهم.

 

المصدر : الجزيرة + خدمة سند

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