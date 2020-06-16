"السعودية مسؤولة قانونيا عن أعمال القرصنة.. اليويفا يشيد بقرار منظمة التجارة العالمية

أشاد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بقرار منظمة التجارة العالمية الذي أدان قرصنة قناة "بي آوت كيو" للمباريات دون وجه حق.

وذكر بيان للاتحاد الأوروبي أن السعودية مسؤولة قانونيا عن أعمال القرصنة التي ارتكبتها "بي آوت كيو"، لأن الأخيرة كانت تبث عبر ترددات خاصة بالقمر الصناعي "عربسات" وتدار وتروج من قبل أشخاص وكيانات مرتبطة بالسعودية.

وأضاف البيان أن الاتحاد سيتخذ ما يلزم من إجراءات لحماية بث المباريات ومحاسبة القراصنة.

وختم البيان بأن قرار منظمة التجارة اليوم الثلاثاء يظهر بوضوح أن كل شخص تورط في القرصنة السمعية أو البصرية سيكون ملاحقا، مؤكدا أن "لا أحد فوق القانون".