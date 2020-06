ترامب يهدد بمقاطعة مباريات دوريات كرة القدم الأميركية

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه لن يشاهد دوري كرة القدم الأميركية ودوري المحترفين ببلاده، لو لم يقف اللاعبون احتراما للسلام الوطني.

وكان الاتحاد الأميركي للعبة تخلى الأسبوع الماضي عن مطلبه للاعبين بضرورة الوقوف خلال السلام الوطني، وقال إن سياسته كانت خاطئة وتنتقص من حركة "حياة السود مهمة".

وانتهج الاتحاد هذه السياسة عام 2017 عندما جثت ميغان رابينو لاعبة المنتخب خلال السلام الوطني تضامنا مع كولين كابرنيك نجم اللعبة السابق الذي جثا قبل مباراة عام 2016 للفت الانتباه إلى التمييز العرقي.

The Priviledged Colin Rand Kaepernick Seen Wearing Pig Cop Socks https://t.co/yJY8OvAEJI via @the_real_fly pic.twitter.com/ily2Q5pBVV

