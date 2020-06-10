ضحى بحصانه.. فارس إماراتي ينال أقسى عقوبة بتاريخ محكمة الاتحاد الدولي للفروسية

أوقعت محكمة الاتحاد الدولي للفروسية أقسى عقوبة في تاريخها على الفارس الإماراتي عبد العزيز بن فيصل القاسمي، حيث قررت إيقافه لمدة 20 عاما.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الفارس ضحّى بحصانه "كاستليبار كونتراباند"، حيث كان يحقنه بالمنشطات، معرضا إياه للخطر الذي داهمه بالفعل عام 2016، عندما تعرض لكسر في إحدى البطولات بفرنسا.

كما قضت المحكمة بتغريم القاسمي نحو 44 ألف يورو تشمل التكاليف القضائية.

أعلنت محكمة الإتحاد الدولي للفروسية، اليوم الثلاثاء، إيقافها الفارس الإماراتي عبد العزيز بن فيصل القاسمي لمدة 20 عاماً، وهي العقوبة الأطول في تاريخ رياضة الفروسية. وجاء قرار المحكمة بسبب إعطاء عبد العزيز المنشطات لحصانه … هكذا كان بطلا مزيفا الشيخ محمد بن راشد..تاريخ مشين. — Ezadin Hiba (@EzadinHiba) June 9, 2020

وكشف تشريح الحصان المصاب أنه تم حقنه باليليزين، وهي حقن محظور استخدامها في البطولات لأنها باسطة ومخدرة للعضلات، تعمل على تسكين الألم الناتج عن المجهود العضلي.

ورفضت المحكمة ادعاء دفاع القاسمي بأن المادة الفعالة في الحقن كانت تستخدم أثناء عملية القتل الرحيم للحصان، وأخذت بأقوال الطبيب البيطري بالاتحاد الدولي جوران إكيستروم الذي أكد أن المادة أدت إلى الإصابة الكارثية للحصان بكسر مفتوح.