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ضحى بحصانه.. فارس إماراتي ينال أقسى عقوبة بتاريخ محكمة الاتحاد الدولي للفروسية

تشريح الحصان كشف حقنه بمادة منشطة أدت لإصابة كارثية
تشريح الحصان كشف حقنه بمادة منشطة أدت لإصابة كارثية
10/6/2020

أوقعت محكمة الاتحاد الدولي للفروسية أقسى عقوبة في تاريخها على الفارس الإماراتي عبد العزيز بن فيصل القاسمي، حيث قررت إيقافه لمدة 20 عاما.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الفارس ضحّى بحصانه "كاستليبار كونتراباند"، حيث كان يحقنه بالمنشطات، معرضا إياه للخطر الذي داهمه بالفعل عام 2016، عندما تعرض لكسر في إحدى البطولات بفرنسا.

كما قضت المحكمة بتغريم القاسمي نحو 44 ألف يورو تشمل التكاليف القضائية.

وكشف تشريح الحصان المصاب أنه تم حقنه باليليزين، وهي حقن محظور استخدامها في البطولات لأنها باسطة ومخدرة للعضلات، تعمل على تسكين الألم الناتج عن المجهود العضلي.

ورفضت المحكمة ادعاء دفاع القاسمي بأن المادة الفعالة في الحقن كانت تستخدم أثناء عملية القتل الرحيم للحصان، وأخذت بأقوال الطبيب البيطري بالاتحاد الدولي جوران إكيستروم الذي أكد أن المادة أدت إلى الإصابة الكارثية للحصان بكسر مفتوح.

المصدر : مواقع إلكترونية

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