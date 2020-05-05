بعد إعلان وفاته بأربع سنوات.. لغز العثور على لاعب بالدوري الألماني حيا

بعد أربع سنوات من إعلان وفاة لاعب بفريق شالكه المنافس بالدوري الألماني لكرة القدم في حادث سيارة مأساوي، تم العثور عليه حيا في مدينة جيلسنكيرشن، وسيخضع للتحقيق لكشف ملابسات الواقعة الغريبة.

ولعب المدافع الكونغولي هيانيك كامبا (33 عاما) إلى جانب حارس مرمى بايرن ميونيخ مانويل نوير عندما كان يدافع عن ألوان شالكه.

وفي أول عام 2016، صدم الوسط الكروي الألماني بخبر وفاته في حادث سيارة وصف بالمأساوي في موطنه، لكن اكتُشِف أنه في ألمانيا ويعمل الآن بوظيفته القديمة فنيا كيميائيا في إحدى شركات توريد الطاقة في جيلسنكيرشن.

Former Schalke player Hiannick Kamba who was reported dead in a car crash back in 2016 has been found alive and well in Germany. What. 😳 pic.twitter.com/njzlbPJKqS — 360Sources (@360Sources) May 5, 2020

وكشفت المدعية أنيت ميلك أنه يتم الآن التحقيق في قضية ضد زوجة كامبا السابقة، التي تفيد المعلومات أنها حصلت على مئات الآلاف من الدولارات بعد وفاة اللاعب المفترضة.

Former Schalke player Hiannick Kamba alive and well after being reported dead four years ago. He has been found alive in Gelsenkirchen, where he has been working back in his old job as a chemical technician for an energy company.#football #sports pic.twitter.com/DlzzhEiB66 — SportDust (@Sport_Dust) May 5, 2020

وزعمت زوجة اللاعب السابقة أنها كانت تستحق الحصول على تعويض التأمين على الحياة عندما علمت بوفاته وأظهرت وثائق رحيله لشركة التأمين. لكن زوجة كامبا السابقة تواجه الآن اتهامات بالاحتيال، حيث تشير التقارير إلى أن الوثائق التي استخدمتها ربما تكون مزورة.

Hiannick Kamba 🇨🇬 discovered ALIVE and WELL in Germany FOUR years after he was reported DEAD, as his ex-wife is investigated for insurance fraud. Once team-mates with Manuel Neuer at Schalke 04, Kamba was declared dead in January 2016 a car crash in his home country Congo. pic.twitter.com/siL7dU46u3 — N U H U 🕷 (@NuhuAdams_) May 5, 2020

وقالت ميلك لصحيفة بيلد الألمانية إن التحقيقات ما زالت جارية، وإن اللاعب ذكر أن رفاقه تركوه أثناء الليل بينما كانوا في رحلة إلى داخل الكونغو في يناير/كانون الثاني 2016، وأخذوا أوراقه وأمواله وهاتفه.