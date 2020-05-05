بعد إعلان وفاته بأربع سنوات.. لغز العثور على لاعب بالدوري الألماني حيا

لم يكن النجم البرازيلي رونالدينيو أول نجوم الرياضة الذين دخلوا السجن، ولن يكون آخرهم، فقد اقترف الكثير من النجوم الأخطاء التي حوكموا عليها، ومنهم من غُيب خلف القضبان.
بعد أربع سنوات من إعلان وفاة لاعب بفريق شالكه المنافس بالدوري الألماني لكرة القدم في حادث سيارة مأساوي، تم العثور عليه حيا في مدينة جيلسنكيرشن، وسيخضع للتحقيق لكشف ملابسات الواقعة الغريبة.
ولعب المدافع الكونغولي هيانيك كامبا (33 عاما) إلى جانب حارس مرمى بايرن ميونيخ مانويل نوير عندما كان يدافع عن ألوان شالكه.
وفي أول عام 2016، صدم الوسط الكروي الألماني بخبر وفاته في حادث سيارة وصف بالمأساوي في موطنه، لكن اكتُشِف أنه في ألمانيا ويعمل الآن بوظيفته القديمة فنيا كيميائيا في إحدى شركات توريد الطاقة في جيلسنكيرشن.
|
وكشفت المدعية أنيت ميلك أنه يتم الآن التحقيق في قضية ضد زوجة كامبا السابقة، التي تفيد المعلومات أنها حصلت على مئات الآلاف من الدولارات بعد وفاة اللاعب المفترضة.
|
وزعمت زوجة اللاعب السابقة أنها كانت تستحق الحصول على تعويض التأمين على الحياة عندما علمت بوفاته وأظهرت وثائق رحيله لشركة التأمين. لكن زوجة كامبا السابقة تواجه الآن اتهامات بالاحتيال، حيث تشير التقارير إلى أن الوثائق التي استخدمتها ربما تكون مزورة.
|
وقالت ميلك لصحيفة بيلد الألمانية إن التحقيقات ما زالت جارية، وإن اللاعب ذكر أن رفاقه تركوه أثناء الليل بينما كانوا في رحلة إلى داخل الكونغو في يناير/كانون الثاني 2016، وأخذوا أوراقه وأمواله وهاتفه.