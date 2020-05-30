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نجمة تنس أميركية تنضم للمحتجين على مقتل رجل أسود في مينيابوليس

كوكو دخلت التاريخ بفوزها بأول بطولة للمحترفات العام الماضي
كوكو دخلت التاريخ بفوزها بأول بطولة للمحترفات العام الماضيغيتي إيميجز
30/5/2020

نشرت نجمة التنس الأميركية الصاعدة كوكو جوف الليلة الماضية فيديو احتجاجا على مقتل أميركي من أصول أفريقية في الولايات المتحدة لتنضم إلى المحتجين في جميع أنحاء البلاد عقب مقتل رجل أسود أعزل في مدينة مينيابوليس.

ووجه ممثل الادعاء العام في ولاية مينيسوتا الأميركية اتهاما بالقتل إلى ضابط الشرطة الأبيض ديريك تشوفين الذي شوهد في فيديو وهو يضغط بركبته على عنق جورج فلويد (46 عاما)، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة في مدينة مينيابوليس، وذلك بعد ثلاث ليال من الاحتجاجات العنيفة التي هزت المدينة الواقعة في الغرب الأوسط.

وقالت جوف الأميركية-الأفريقية البالغ عمرها 16 عاما عبر فيديو في حسابها على تويتر إنها "دائما تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي لتساهم في أن يكون العالم أفضل".

وطالبت الجميع باتخاذ موقف ضد ما حدث، وذلك من خلال فيديو عبر تطبيق تيك توك في حسابها على تويتر عرضت خلاله صور العديد من ضحايا العنصرية في الولايات المتحدة من ذوي الأصول الأفريقية.

وقالت جوف في الفيديو عبر كلمات مكتوبة دون أن تتحدث "لذلك أستخدم صوتي لمحاربة العنصرية، هل سأكون التالية؟ أستخدم صوتي.. هل يمكن أن تستخدم صوتك؟".

وانضمت اللاعبة في رفضها للواقعة إلى العديد من الرياضيين، بينهم أسطورة كرة السلة ليبرون جيمس.

وقدمت جوف عروضا رائعة في بطولة أميركا المفتوحة 2019 وبطولة أستراليا المفتوحة 2020 لتدخل قائمة أول 50 مصنفة على العالم وعمرها 15 عاما.

ودخلت اللاعبة التاريخ عندما فازت بلقب فردي السيدات في بطولة لينز المفتوحة للتنس العام الماضي لتصبح تاسع أصغر لاعبة في التاريخ تفوز ببطولة لمحترفات التنس.

المصدر : رويترز

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