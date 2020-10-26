"إلا رسول الله" تزين ملاعب قطر والكويت.. ونجوم الرياضة يعلنون رفضهم تصريحات ماكرون

رسمت ملاعب كرة القدم في قطر والكويت لوحات جميلة من المساندة والدعم تضامنا مع حملة "إلا رسول الله"، وردا على التصريحات المسيئة التي أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن الإسلام، وتشبث السلطات الفرنسية بنشر الرسوم المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

ففي الدوحة، تخلت جماهير الريان والدحيل في مباراة الفريقين بمسابقة الدوري القطري لكرة القدم عن دعم فريقيهما، ورفعوا لافتات كتب عليها "حبيبي يا رسول الله.. محمد" في مدرجات ملعب ثاني بن جاسم في نادي الغرافة الرياضي.

الحكام مع الفريقين قبل انطلاق مباراة الريان والدحيل (مواقع التواصل)

ورغم إثارة المباراة كرويا كونها واحدة من الدربيات المهمة في الكرة القطرية خلال السنوات الأخيرة، فإن هتافات الجماهير في المدرجات توحدت لدعم الإسلام والنبي محمد صلى الله عليه وسلم ضد الحملة الممنهجة التي تقودها فرنسا لتشويه صورته.

حبيبي يا رسول الله

"محمد" pic.twitter.com/gzuWTu76VI — AlRayyanSC (@AlrayyanSC) October 25, 2020

وتفاعل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع اللوحات البديعة في الملاعب القطرية والتي نالت الإعجاب والإشادة من الجميع، في ظل وعي قطري بالدفاع عن الإسلام والنبي محمد عليه السلام من منطلق تمسك القطريين بالثوابت والقيم الأخلاقية التي يدعو لها الدين الحنيف.

كما رفض العديد من نجوم الرياضة وكرة القدم السابقين والحاليين هذه الإساءة، ومنهم نجم الأهلي والمنتخب المصري السابق محمد أبو تريكة، واللاعب المصري السابق مجدي عبد الغني، ولاعب أرسنال والمنتخب المصري محمد النني، ونجم كرة اليد المصرية أحمد الأحمر.

رسول الله خط احمر #إلا_رسول_الله يكفي كل مسلم ان الله زكاه نبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام وقال "انك لعلي خلقً عظيم" — Mohamed ELNeny (@ElNennY) October 24, 2020

أرفض وبشدة الحملة الشرسة و الممنهجة بالإساءة لـ رسولنا الكريم سيدنا محمد صل الله عليه وسلم 🌹#الا_رسول_الله_محمد pic.twitter.com/9stpmj7Gfe — Magdy AbdElGhany (@MagdyAbdEGhany) October 25, 2020

بدوره، علق المواطن القطري محمد المري على أزمة التصريحات المسيئة للإسلام والنبي محمد عليه الصلاة والسلام بالقول إن الإساءة للإسلام والنبي محمد صلى الله عليه وسلم ليس لها علاقة بحرية الرأي كما يدّعون، وإنما هي محاولات مستمرة لضرب الإسلام والمسلمين والتشكيك في نبيهم وعقيدتهم.

ويقول المشجع الرياني للجزيرة نت إن اللافتات التي رفعت في ملعب مباراة الريان والدحيل أقل دعم يمكن تقديمه ضد الإساءات المستمرة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم والحملات المسعورة لتشويه الدين الإسلامي.

المري الذي لم يتخط السادسة عشرة من عمره، أظهر ثقافة ووعيا افتقد إليه الرئيس الفرنسي، الذي أصر على التشبث بموقفه وأكد عدم تراجع موقف بلده من هذه الأزمة، متعللا باحترام كل أوجه الاختلاف بروح السلام وعدم قبول خطاب الحقد، رغم أنه هو الذي أجج الأزمة.

لاعبو #القادسية يرفعون لافتة «بأبي أنت وأمي يارسول الله محمدﷺ » قبل انطلاق مباراتهم مع الساحل في دوري التصنيف STC لكرة القدم pic.twitter.com/mnyFOgyUD0 — نادي القادسية الرياضي (@QadsiaClub) October 25, 2020

وعلى النهج القطري، سار فريق القادسية الكويتي بعدما كتب صفحة مضيئة من التضامن مع حملة "إلا رسول الله" التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك على خلفية استمرار نشر الرسوم الكاريكاتيرية المسيئة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام.

نادي القادسية الكويتي : "بأبي أنت وأمي يا رسول الله محمد (صلى الله عليه وسلم) "#Boycott_French_Products pic.twitter.com/zPh32woG77 — Mourad Benaisa⁦🇩🇿⁩ (@MouradBenaissa) October 26, 2020

ورفع لاعبو فريق القادسية قبل بداية مباراتهم مع فريق الساحل على ملعب عبد الله الخليفة في بطولة دوري الدمج الكويتي لكرة القدم، لافتة كتب عليها "بأبي أنت وأمي يا رسول الله محمد ﷺ".

وتصدر وسم (هاشتاغ) "إلا رسول الله" قائمة الأكثر رواجا بموقع التواصل الاجتماعي تويتر في الأيام الأخيرة، بعد استمرار نشر الرسوم المسيئة للنبي محمد عليه السلام، وقد أكد رواد تويتر رفضهم الشديد لاستمرار هذه الحملة المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.