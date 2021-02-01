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بطولة العالم لكرة اليد

الدانمارك بطلة العالم لكرة اليد.. مسيرة دولية وأوروبية مظفرة

الدانمارك ظفر بلقب مونديال اليد للمرة الثاني تواليا (رويترز)
الدانمارك ظفر بلقب مونديال اليد للمرة الثاني تواليا (رويترز)
31/1/2021

قبل عامين فقط، سطر المنتخب الدانماركي لكرة اليد اسمه في السجل الذهبي لبطولات كأس العالم من خلال الفوز بلقبه الأول في النسخة الماضية من البطولة التي استضافتها بلاده بالتنظيم المشترك مع جارتها ألمانيا.

وبعدما حقق المنتخب الدانماركي هذا النجاح على أرضه في النسخة الماضية بالتغلب على المنتخب النرويجي 31-22 في المباراة النهائية، كرر الفريق الإنجاز وحافظ على اللقب في أرض الفراعنة في المباراة النهائية التي تغلب فيها على نظيره السويدي 26-24 اليوم الأحد.

وبخلاف الفوز بلقب النسختين الأخيرتين من بطولات كأس العالم، يحظى المنتخب الدانماركي بمسيرة طويلة ورائعة توجها سابقا بإحراز الميدالية الذهبية للعبة في أولمبياد 2016 بالفوز على نظيره الفرنسي في النهائي، ليضيف هذه الذهبية إلى لقبيه في البطولة الأوروبية عامي 2008 و2012.

والآن، تحقق حلم الفريق بقيادة مديره الفني نيكولاي ياكوبسون، الذي قاد الفريق للقب قبل عامين، بإحراز لقبه العالمي الثاني على التوالي.

وبرز المنتخب الدانماركي بين أقوى المرشحين للفوز باللقب في هذه النسخة من المونديال في ظل الخبرة التي يتمتع بها الفريق والاستقرار الفني، وأيضا في ظل وجود العديد من اللاعبين المتميزين بين صفوفه.

الدانماركي ميكيل هانسن (وسط) فاز بجائزة أفضل لاعب في البطولة للمرة الثانية تواليا (رويترز)

وخاض المنتخب الدانماركي المباراة النهائية اليوم للمرة الخامسة حيث خسر النهائي 3 مرات قبل تتويجه باللقب الأول له في النسخة الماضية.

وانضمت الدانمارك إلى السويد (1954 و1958) ورومانيا (1961 و1964 ثم 1970 و1974) وفرنسا (2009 و2011 ثم 2015 و2017) وهي المنتخبات التي نجحت في الاحتفاظ باللقب في بطولتين متتاليتين.

وحافظت الدانمارك على سجلها الخالي من الهزيمة في بطولة العالم منذ خسارتها أمام المجر في 22 يناير/كانون الأول 2017.

وانتصرت الدانمارك في 18 مباراة بعد ذلك وتعادلت مرة واحدة كانت في دور الثمانية مع مصر هذا العام عندما حسمت تأهلها برميات الترجيح.

وضمن المنتخب الإسباني مكانا على منصة تتويج مونديال مصر 2021، بعد خطف المركز الثالث والميدالية البرونزية من الديوك الفرنسية بعد تحقيق الفوز بنتيجة 35-29.

وفاز الدانماركي ميكيل هانسن بجائزة أفضل لاعب في البطولة للمرة الثانية على التوالي.

كما توج فرانكيس مارزو نجم المنتخب القطري لكرة اليد هدافا للبطولة، وسجل مارزو 58 هدفا لفريقه بالدورين الأول والثاني للبطولة ودور الثمانية، علما بأنه شارك مع الفريق في كل من المباريات السبع، آخرها عندما خسر أمام المنتخب السويدي 23-35 والتي سجل فيها 5 أهداف.

وتصدر مارزو قائمة هدافي النسخة الحالية، ولم يستطع نجوم المنتخبات الأربعة التي بلغت المربع الذهبي إبعاده عن هذه الصدارة.

المصدر : وكالات

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