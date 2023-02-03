اشتهر بتحطيم المضارب واعترف بخلل "الصحة العقلية".. إسقاط تهمة الاعتداء رغم إقرار كيريوس بالذنب

أسقطت محكمة في كانبيرا تهمة الاعتداء الموجهة للاعب التنس الأسترالي نيك كيريوس، رغم أنه أقر بالذنب في وقت سابق اليوم الجمعة.

ووُجد نجم التنس المصنف 20 عالميا في محكمة الصلح بمقاطعة العاصمة الأسترالية اليوم الجمعة، حيث رفض طلبه السابق بإسقاط تهمة الاعتداء لأسباب تتعلق بالصحة العقلية.

وعقب ظهوره في المحكمة، نشر كيريوس بيانا على حسابه بتطبيق "إنستغرام"، قال فيه "أنا ممتن. لم أكن في وضع طيب عندما حدث هذا، مسألة الصحة العقلية أمر صعب. يمكن للحياة أن تبدو مذهلة. ولكني اكتشفت أن الحصول على مساعدة والعمل على نفسي جعلني أشعر بتحسن، لأكون شخصا أفضل".

وتم توجيه الاتهام لكيريوس عقب واقعة حدثت في عام 2021، حيث دفع شريكته السابقة شيارا باساري عقب جدال وقع بينهما.

وذكرت التفارير أن باساري كانت تقف أمام باب سيارة لمنع كيريوس من الرحيل عندما دفعها بشكل أشعرها بألم في الكتف، بالإضافة لتعرضها لجرح في الركبة.

ويشتهر كيريوس بالعصبية وعدم السيطرة على انفعالاته حتى في مباريات التنس التي شهدت بعضها تحطيمه المضارب بعد تعرضه للخسارة أو تعبيرا عن غضبه الشديد أثناء المباريات.

وفي أستراليا، يعاقب مثل هذا الاعتداء البسيط بعقوبة قد تصل إلى الحبس لمدة عامين.

وذكرت صحيفة "سيدني مورنينغ هيرالد" أن التهمة أسقطت لصغر حجم الحادث وقلة مخاطر عودة ارتكاب كيريوس للواقعة.

وقال كيريوس خارج المحكمة ردا على سؤال حول خططه القادمة "التعافي فقط والعودة للملاعب".