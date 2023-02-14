شهد مسيرة لإغاثة متضرري الزلزال.. مشاركة رسمية وشعبية واسعة باليوم الرياضي في قطر

انطلقت -اليوم الثلاثاء- فعاليات اليوم الرياضي في دولة قطر بنسخته الـ 12 في تقليد سنوي ومبادرة غير مسبوقة تنفرد بها قطر، للتوعية بأهمية الرياضة ودورها في حياة المجتمعات.

وتقام نسخة هذا العام من اليوم الرياضي للدولة تحت شعار "الخيار لك" وهي فريدة باعتبارها الأولى التي تعقب الاستضافة التاريخية لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 في الدوحة.

وتزامن إقرار قطر لليوم الرياضي عام 2011 بعد أشهر قليلة من فوزها باستضافة كأس العالم في الثالث من ديسمبر/كانون الأول 2010، كأول دولة عربية، وكذلك أول دولة في منطقة الشرق الأوسط تنال هذا الشرف.

وتحتفل الدولة باليوم الرياضي كل عام، استجابة للقرار الأميري رقم 80 لسنة 2011، الذي نص على أن يكون يوم الثلاثاء من الأسبوع الثاني من فبراير/شباط كل عام يوما رياضيا، واعتباره عطلة رسمية، وقد أقيم أول يوم رياضي في قطر عام 2012.

وأقيمت فعاليات هذا اليوم الرياضي في الهواء الطلق بالعديد من المنشآت الرياضية والأماكن العامة مثل كورنيش الدوحة وأسباير وكتارا ودرب لوسيل، والحدائق المختلفة، ومنها المتحف والشيراتون والريان والبدع بجانب جميع مسارات المشي والجري والملاعب الرياضية، والتي تهدف إلى حث جميع أفراد المجتمع على تبني أنماط حياة صحية، وجعل الرياضة جزءا لا يتجزأ من نمط حياتهم اليومية بهدف تعزيز صحتهم النفسية.

وتصدّر وسم "#اليوم_الرياضي_قطر" منصات التواصل في قطر، وتداول ناشطون قطريون ومؤسسات ومنصات قطرية مقاطع فيديو وصوراً للفعاليات المختلفة في اليوم الرياضي، وسط إشادة واسعة بتخصيص يوم للرياضة في البلاد.

وشارك الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في فعاليات اليوم الرياضي للدولة صباح اليوم، إلى جانب مشاركة الشيخة موزا بنت ناصر المسند التي دعت للمساهمة في "إغاثة الأسر المنكوبة والمتضررين من زلزال تركيا وسوريا" وذلك عبر حساباها في إنستغرام.

وقد دعت مؤسسة قطر -بالتعاون مع قطر الخيرية- إلى مسيرة جمع التبرعات من أجل إغاثة المتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا تحت عنوان "معاً نمشي من أجل الإنسانية".

ونظمت جميع المؤسسات الرسمية برامج خاصة باليوم الرياضي من خلال الأماكن الرياضية والمنشآت المخصصة للرياضة بالدولة، وبالتنسيق بين المؤسسات والجهات الرياضية.

ومن جانبها قالت وزارة الخارجية إن سفارات وقنصليات قطر في الخارج نظمت فعاليات متنوعة في اليوم الرياضي.

وقد شارك رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني في الفعاليات، وغرّد على حسابه في تويتر قائلا "اليوم الرياضي للدولة يلقى إقبالا متزايدا عاما بعد عام".

كان صباحا مميزا ولطيفا وأنا أشارك أطفال مركز الشفلح ومركز النور للمكفوفين ومركز رعاية الأيتام (دريمة) في فعاليات #اليوم_الرياضي الذي يلقى إقبالا متزايدا عاما بعد عام..مع تمنياتي للجميع بيوم حافل بالنشاط والمتعة والإيجابية #اليوم_الرياضي_قطر #الخيار_لك

#اليوم_الرياضي_للدولة_2023 pic.twitter.com/beELwM5idn — خالد بن خليفة آل ثاني (@KBKAlThani) February 14, 2023

"اليوم الرياضي حدث ننتظره كل عام"

ويؤمن المواطن القطري صالح السعدي بقدرة الرياضة على تقدير الذات والثقة بالنفس والمشاركة المجتمعية وتحقيق الأهداف الجماعية، وهو ما جعله يحرص على اصطحاب طفله الصغير الذي لم يتجاوز 5 أعوام، خلال ممارسته للرياضة في احتفالات اليوم الرياضي للدولة هذا العام.

وممسكا بيد طفله، تجول السعدي على كورنيش الدوحة وفي الحدائق المجاورة لممارسة رياضة المشي، كما قام بمشاركة صغيره في ممارسة العديد من الألعاب الترفيهية والرياضات الخفيفة.

ويقول السعدي للجزيرة نت إن فوائد ممارسة الرياضة تنعكس على الصحة الجسمانية والنفسية للإنسان، وتمنع تعرضه للأمراض وتساهم في تكوينه ونموه بصورة جيدة "لذلك أحرص على ممارستها وتربية طفلي عليها".

ويضيف أن اليوم الرياضي للدولة بات حدثا ننتظره كل عام، خاصة أن قطر تهتم بالرياضة ووفرت كل المقومات لممارستها بشكل كبير، لذلك يجب أن يكون هناك دور للمواطن أو المقيم في ممارسة الرياضة ليس في يوم واحد فقط في السنة، وإنما بصورة يومية.

وبمجرد أن تخرج من بيتك أو على بعد 10 دقائق، تجد حديقة أو متنزها أو مساحة خضراء تستطيع أن تمارس فيها الرياضة، فالدولة وفرت البيئة الملائمة لممارسة الرياضة في كافة أنحاء البلاد، كما وفرت المنشآت المتخصصة للممارسة الاحترافية، وفقا للسعدي.

ويوضح المواطن أن قطر باتت دولة رياضية من الطراز الأول، في ظل استضافة مجموعة من أكبر الأحداث الرياضية خلال الآونة الأخيرة، أبرزها نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 التي لاقت نجاحا كبيرا تنظيميا وفنيا.

أهمية ممارسة الرياضة

بدوره، يشدد جورج نمر الدكتور المؤقت لكلية العلوم الصحية بجامعة حمد بن خليفة على أهمية العمل يدا بيد من أجل إعلاء شأن الرياضة وأهميتها في حياتنا اليومية، لتصبح أسلوب حياة من الطفل إلى الكهل، مثلما يهدف اليوم الرياضي للدولة.

ويقول نمر للجزيرة نت إن ممارسة الرياضة لها فوائد عديدة ومختلفة، فالحركات الصغيرة للجسم مهمة للغاية في جعله يعمل وينمو بالطريقة المثلى لمنع أعراض الشيخوخة والأمراض المختلفة.

ويضيف: الرياضة ركن أساسي من العلوم التي ندرسها ونطورها في كلية العلوم الصحية، إذ نعلم جيدا أن كل إنسان بحاجة إلى تمارين محددة لجسمه، ومن هنا تكمن أهمية معرفة الرياضة التي نمارسها لنكون في صحة جيدة.

و"نعمل يوميا مع طلابنا وباحثينا لمعرفة كل الأمراض، ومعرفة ماهية تكوين التمارين الرياضية التي تناسب كل إنسان سواء كان مريضا أو صحيحا، ولذلك يجب أن نخصص مكانة يوميا للرياضة حتى ننعم بحياة تليق بنا" وفقا لنمر.

ويهدف اليوم الرياضي إلى التوعية بأهمية الرياضة ودورها في حياة المجتمعات، وجعلها جزءا أساسيا من الحياة اليومية للفرد. وتضمن هذا اليوم القطري 130 فعالية متنوعة شملت مختلف الرياضات، وشارك فيها نحو 100 جهة بين عامة وخاصة.