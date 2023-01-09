بالفيديو.. احتفاء جماهيري ورسمي بفوز بطل مصري بكأس العالم للسلاح على مبارز إسرائيلي

توج المبارز المصري محمد السيد بذهبية كأس العالم لسلاح سيف المبارزة تحت 20 عاما، والتي أقيمت في مدينة أودين الإيطالية، بعد فوزه في النهائي على غريمه الإسرائيلي بنتيجة 15-13.

وكان السيد قد تأهل لنهائي كأس العالم بعد أن تغلب على بطل إيطاليا، وسط احتفاء كبير على منصات التواصل بتتويج البطل العربي باللقب التاريخي، على حساب لاعب إسرائيل.

وهنأ وزير الرياضة المصري "أشرف صبحي" اتحاد السلاح بالإنجاز الذي وصفه بـ "التاريخي" على بطل إسرائيل، مشيرًا إلى أن الرياضة في البلاد تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق إنجازات عالمية وأولمبية غير مسبوقة، على حد تعبيره.

وقال صبحي عبر صفحة وزارة الشباب والرياضة على فيسبوك "أبطال مصر في رياضة السلاح واعدون ويسجلون أرقامًا فريدة، وننتظر منهم الفوز بميداليات أوليمبية في دورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024".

وعلق السيد، بعد تتويجه بالذهبية، عبر حسابه في فيسبوك "نحن نستحق ذلك، انطلق فريق مصر".

ونشر الاتحاد المصري مقطع فيديو وثق لحظة تتويج الشاب بالذهبية، وعلق عليه قائلًا "ذهب ذهب ذهب، بطلنا المصري على منصة التتويج بعد فوزه في منافسات الفردي بكأس العالم للشباب".

وأثيرت حالة من الجدل عبر منصات التواصل، حول رفض منافسة مصري للاعب إسرائيلي، إلا أن مدونين تفاعلوا وردوا عليها، تزامنًا مع فوز المصري بالذهبية، في حين احتفى آخرون بإقصاء لاعب الاحتلال بدلًا من الانسحاب.

وعلقت "ندى عادل" عبر حسابها في فيسبوك "دايمًا بشوف الانسحاب ده للناس الضعيفة، إنما المواجهة والفوز للشجعان، دايمًا علمك مرفوع يا مصر".

وغردت عبير محمد فقالت "عندنا رجالة بتعمل عظمة، لما يترفع علم مصر ويهزم ويقف لاعب إسرائيل، والعالم يسمع النشيد الوطني المصري يبقى عاش".

وقال المدون، أحمد السقا "لا تتجنبوهم، واجهوهم وأَخضِعوهم، تجنب الجبان يحسبه انتصارًا، شئت أم أبيت هم موجودون وقد فرضوا أنفسهم بالقوة، والقوة بالقوة، والعقل بالعقل".

يشار إلى أن البطل المصري تأهل للدور النهائي، وذلك بعد فوزه على لاعب إيطاليا صاحبة الضيافة التي أقيمت على أرضها بطولة كأس العالم لسلاح سيف المبارزة تحت 20 عاما.