يعود للمنافسة عندما يبلغ 72 عاما.. إيقاف عداء إيطالي حتى 2058 بعد تحديه العقوبة

قررت وحدة النزاهة التابعة للاتحاد الدولي لألعاب القوى حرمان عداء إيطالي من المشاركة في المنافسات التابعة للاتحاد لمدة 36 عاما.

وذكرت صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية أن الإيطالي أليساندور براكوني (36 عاما) لن يكون بمقدوره المشاركة في أي بطولة لألعاب القوى حتى عام 2058، بموجب هذه العقوبة.

وأوضحت الصحيفة أن وحدة النزاهة فرضت هذه العقوبة الصادمة على براكوني بعد إدانته باستخدام مواد محظورة وحيازتها.

ولم يكتف العداء الإيطالي بذلك، بل سعى أيضا لتهريبها، ولهذا فُرضت عليه هذه العقوبة التي لن تُعيده إلى الملاعب إلا في عمر 72 عاما.

وسقط براكوني في اختبار كشف المنشطات في مايو/أيار الماضي، واتخذ قرار مبدئي بإيقافه 12 عاما.

🆘 L’info (insolite) du jour : 3️⃣6️⃣ années de suspension pour dopage ! C’est l’énorme suspension infligée au coureur amateur Alessandro Braconi (🇮🇹) – record à 1H19.26 au semi-marathon 🙄 Motif = utilisation – possession et trafic de produits dopants ! ❌ (1/2) pic.twitter.com/5UbcayrlWh — RUN’IX (@RUN_IX) January 6, 2023

وبعدها فرضت وحدة النزاهة 12 عاما أخرى على براكوني، وارتفعت إلى 36 عاما بسبب مشاركته في نصف ماراثون "لاغو ماغيري" في مدينة ستريسا بإيطاليا.

وأوضحت "ماركا" أن العقوبة وصلت إلى هذا الحد بسبب مشاركة العداء في هذا الماراثون وهو موقوف، مع الأخذ في الاعتبار أن تعاطي المنشطات يُنظر إليه في إيطاليا على أنه جريمة.

يُذكر أنه رغم طول فترة العقوبة فإنها لا تُعد الأطول، لأن وحدة النزاهة التابعة للاتحاد الدولي لألعاب القوى عاقبت الإيطالي روبرتو باربي عام 2008 بالإيقاف 38 عاما.