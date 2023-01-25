اعترف واستقال من منصبه.. الحكم بسجن رئيس رابطة كرة اليد الفرنسية بعد تحرشه بقاصر

قال محامي رئيس رابطة دوري كرة اليد الفرنسية اليوم الأربعاء إن القضاء الفرنسي أصدر حكما بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ بحق موكله برونو مارتيني بتهمة التحرش بقاصر والتقاط صور إباحية لطفل.

وقال المحامي إيلي دوتيلوند إن الشرطة استجوبت مارتيني (52 عاما) -الذي فاز كحارس مرمى بلقب بطولة العالم لكرة اليد مرتين مع فرنسا في 1995 و2001- الاثنين وأمس الثلاثاء، وإنه "أقر بالوقائع". واستقال مارتيني في وقت لاحق من منصبه كرئيس للرابطة.

وأعلنت الرابطة في بيان "قدم برونو مارتيني اليوم استقالته كرئيس لرابطة الدوري الوطني لكرة اليد بأثر فوري".

وأحيلت القضية إلى المحكمة عبر إجراءات التقاضي السريعة التي يعترف فيها المدعى عليهم بارتكاب التهم الموجهة لهم.

وأيدت المحكمة مكتب الادعاء الذي طالب بسجن مارتيني لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ وتغريمه 2500 يورو (2719 دولارا) وإيقافه 5 سنوات عن مزاولة أي نشاط مهني قد يؤدي إلى تعامله مع قاصرين.

Corruption de mineur: l'ex-international de hand Bruno Martini condamné à un an de prison avec sursis #AFP pic.twitter.com/2IhEwaPmcp — Agence France-Presse (@afpfr) January 25, 2023

وقالت إذاعة "فرانس إنفو"، التي كشفت النقاب عن القضية، إن التحقيق بدأ بعدما تقدم طفل في 13 من عمره ببلاغ في 2020، ونقلت عن مارتيني قوله إنه كان يعتقد أن عمره يتجاوز 15 عاما. ولم يتسن لرويترز التأكد من ذلك على الفور.