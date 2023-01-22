نتيجة حادث مأساوي.. وفاة درّاج إسباني بعد غيبوبة استمرت 24 عاما

سلطت تقارير إسبانية الضوء على وفاة الدراج راؤول غارسيا ألفاريز، بعد دخوله في غيبوبة منذ 24 عاما، نتيجة تعرضه لحادث مأساوي خلال سباق محلي للدراجات الهوائية.

وقالت صحيفة "ماركا" (MARCA) إن ألفاريز كان يبلغ نحو 18 عاما عندما تعرّض للحادث أثناء مشاركته في سباق محلي للدراجات أقيم في العاصمة مدريد يوم 20 أغسطس/آب 1998.

وشارك ألفاريز في مرحلتين فقط من السباق الذي كان يمر عبر جبال مدريد، حيث سقط في الجولة الثانية هو يسير بسرعة 80 كيلومترا في الساعة من على جسر ارتفاعه 5 أمتار، مما تسبب في إصابة شديدة في الرأس ورضوض في الصدر وجرح في الساق، ليتم نقله مباشرة إلى العناية الفائقة في المستشفى.

Fallece Raúl García Álvarez tras permanecer los últimos 24 años en coma por una caída mientras competíahttps://t.co/9gG78EvCIY pic.twitter.com/WAsi7hLDjq — Ciclo 21 (@ciclo21) January 19, 2023

وكان تقرير الأطباء صادما للغاية نظرا لإصابة الرأس البالغة الخطورة، وهو ما تسبب في دخوله في غيبوبة فور سقوطه من الجسر، مما دفع أسرته لاصطحابه إلى المنزل لرعايته "الطويلة" بأفضل طريقة ممكنة.

وبحسب الصحيفة، قام كل من الوالدين والأشقاء الأكبر منه سنا برعايته بعناية واهتمام على فراشه الذي لم يفارقه طوال نحو 24 عاما من الإصابة الجسيمة التي تعرض لها، حتى وفاته عند عمر 42 عاما تقريبا.