ليبرون جيمس ثاني لاعب يسجل 38 ألف نقطة بتاريخ دوري السلة الأميركي

أصبح ليبرون جيمس ثاني لاعب في تاريخ دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين يسجل 38 ألف نقطة في مسيرته، اليوم الاثنين، ليقترب من الرقم القياسي المسجل باسم كريم عبد الجبار.

واحتاج جيمس، الذي يخوض موسمه الـ20 في المسابقة، إلى 11 نقطة ليبلغ 38 ألف نقطة عندما أرسل رمية متوسطة المدى نحو السلة في الربع الأول من مباراة فريقه لوس أنجلوس ليكرز على أرضه أمام فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز ليحقق هذا الإنجاز.

وأنهى جيمس المباراة بتسجيل 35 نقطة، لكن ليكرز خسر 113-112.

TRÁGICO, TRÁGICO E TRÁGICO. Tendo 2 timeouts pra pedir. Eu não tenho palavras… pic.twitter.com/s1r5MUS8ek — Coast to Coast Brasil | NBA (@brasilcoast2) January 16, 2023

وسجل اللاعب البالغ من العمر 38 عاما ما معدله 29 نقطة في كل مباراة من مباريات هذا الموسم.

وبات جيمس -الفائز باللقب 4 مرات والفائز بجائزة أفضل لاعب في الدور النهائي للمسابقة 4 مرات أيضا- في طريقه خلال الأسابيع المقبلة لتحطيم الرقم القياسي لعبد الجبار لاعب ليكرز السابق الذي سجل 38 ألفا و387 نقطة.

وعندما بلغ جيمس عامه الـ38 الشهر الماضي، قدم عبد الجبار له التهنئة بعيد ميلاده وكتب "38 ستشهد 38388".

ويتأخر جيمس الآن بفارق 363 نقطة عن عبد الجبار، وبناء على متوسط تسجيله للنقاط، فإنه من المتوقع أن يحطم الرقم القياسي قبل مباراة كل نجوم المسابقة الشهر المقبل.