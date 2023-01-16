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ليبرون جيمس ثاني لاعب يسجل 38 ألف نقطة بتاريخ دوري السلة الأميركي

NBA: Dallas Mavericks at Los Angeles Lakers
ليبرون جيمس في مباراة فريقه لوس أنجلوس ليكرز أمام دالاس مافريكس (رويترز)
16/1/2023

أصبح ليبرون جيمس ثاني لاعب في تاريخ دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين يسجل 38 ألف نقطة في مسيرته، اليوم الاثنين، ليقترب من الرقم القياسي المسجل باسم كريم عبد الجبار.

واحتاج جيمس، الذي يخوض موسمه الـ20 في المسابقة، إلى 11 نقطة ليبلغ 38 ألف نقطة عندما أرسل رمية متوسطة المدى نحو السلة في الربع الأول من مباراة فريقه لوس أنجلوس ليكرز على أرضه أمام فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز ليحقق هذا الإنجاز.

وأنهى جيمس المباراة بتسجيل 35 نقطة، لكن ليكرز خسر 113-112.

وسجل اللاعب البالغ من العمر 38 عاما ما معدله 29 نقطة في كل مباراة من مباريات هذا الموسم.

وبات جيمس -الفائز باللقب 4 مرات والفائز بجائزة أفضل لاعب في الدور النهائي للمسابقة 4 مرات أيضا- في طريقه خلال الأسابيع المقبلة لتحطيم الرقم القياسي لعبد الجبار لاعب ليكرز السابق الذي سجل 38 ألفا و387 نقطة.

وعندما بلغ جيمس عامه الـ38 الشهر الماضي، قدم عبد الجبار له التهنئة بعيد ميلاده وكتب "38 ستشهد 38388".

ويتأخر جيمس الآن بفارق 363 نقطة عن عبد الجبار، وبناء على متوسط تسجيله للنقاط، فإنه من المتوقع أن يحطم الرقم القياسي قبل مباراة كل نجوم المسابقة الشهر المقبل.

المصدر : رويترز