شاهد- بيج كوزي.. عملاق كرة السلة الجديد الذي "سرق قلب أميركا"

وصفته الصحافة الأميركية بأنه اللاعب الذي سيغير كل شيء بسبب ضخامته البدنية وموهبته الفريدة المثيرة للدهشة، إنه كونور وليامز نجم كرة السلة العملاق الذي أصبح نجما يعرفه الجميع وتسعى الشركات للتعاقد معه رغم أنه لا يزال في دوري الجامعات.

يطلق عليه "بيج كوزي" (Big Cozy)، إذ يبلغ طوله 213 سنتيمترا ويزن نحو 165 كيلوغراما، ويبدو جسمه سمينا لكن موهبته وطول قامته يطغيان على الوزن الزائد.

ونال شهرته الواسعة بعد تألقه اللافت بفريق جامعة "سانت جون فيشر" في دوري الجامعات الأميركي لكرة السلة.

Connor Williams of Division III St. John Fisher might be my new favorite college basketball player. He's a cybersecurity major from Rochester listed at 7-foot, 360 pounds and goes by the nickname of "Big Cozy." What a boss. pic.twitter.com/T999tBu7a2

— Kyle Boone (@Kyle__Boone) December 8, 2022