رياضات أخرى

شاهد- بيج كوزي.. عملاق كرة السلة الجديد الذي "سرق قلب أميركا"

"بيج كوزي" يبلغ طوله 213 سنتيمترا ويزن نحو 165 كيلوغراما (مواقع التواصل)
12/1/2023-|آخر تحديث: 13/1/202312:31 AM (مكة المكرمة)

وصفته الصحافة الأميركية بأنه اللاعب الذي سيغير كل شيء بسبب ضخامته البدنية وموهبته الفريدة المثيرة للدهشة، إنه كونور وليامز نجم كرة السلة العملاق الذي أصبح نجما يعرفه الجميع وتسعى الشركات للتعاقد معه رغم أنه لا يزال في دوري الجامعات.

يطلق عليه "بيج كوزي" (Big Cozy)، إذ يبلغ طوله 213 سنتيمترا ويزن نحو 165 كيلوغراما، ويبدو جسمه سمينا لكن موهبته وطول قامته يطغيان على الوزن الزائد.

ونال شهرته الواسعة بعد تألقه اللافت بفريق جامعة "سانت جون فيشر" في دوري الجامعات الأميركي لكرة السلة.

انطلقت شهرة وليامز في البداية نهاية عام 2021 من خلال مقطع فيديو تبلغ مدته 20 ثانية فقط، لكنه حقق مشاهدات ضخمة على تويتر بلغت 8.4 ملايين مشاهدة، عندما سقط في الملعب ونهض وهو "يعرج" في مباراة ضد فريق بوفالو، قبل أن يمرر ببراعة لزميله الذي سجل، وقد وصفته الصحافة هنالك بأنه "سرق قلب أميركا".

وتضاعفت شهرة "بيج كوزي" حتى تصدر العناوين الرئيسية مؤخرا بعدما وقّع عدة عقود تجارية جديدة من أبرزها مع شركة (Leaf Trading Cards)، وشركة (Barstool Sports) للملابس التي وضعت صورته وهو يجلس مسترخيا أمام المدفأة وكرة السلة على إصبعه على قمصانها المتنوعة.

ينحدر وليامز من نيويورك ويتمتع بحضور قوي على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ يتابعه أكثر من 42 ألف متابع على إنستغرام فقط.

ويتمتع النجم الشاب بحب الجميع بسبب أعماله الخيرية أيضا، حيث استغل شهرته لتنظيم مجموعة خيرية، والتبرع للشباب لدخول جامعة روتشستر في نيويورك.

المصدر : مواقع إلكترونية