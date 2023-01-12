شاهد- بيج كوزي.. عملاق كرة السلة الجديد الذي "سرق قلب أميركا"

وصفته الصحافة الأميركية بأنه اللاعب الذي سيغير كل شيء بسبب ضخامته البدنية وموهبته الفريدة المثيرة للدهشة، إنه كونور وليامز نجم كرة السلة العملاق الذي أصبح نجما يعرفه الجميع وتسعى الشركات للتعاقد معه رغم أنه لا يزال في دوري الجامعات.

يطلق عليه "بيج كوزي" (Big Cozy)، إذ يبلغ طوله 213 سنتيمترا ويزن نحو 165 كيلوغراما، ويبدو جسمه سمينا لكن موهبته وطول قامته يطغيان على الوزن الزائد.

ونال شهرته الواسعة بعد تألقه اللافت بفريق جامعة "سانت جون فيشر" في دوري الجامعات الأميركي لكرة السلة.

Connor Williams of Division III St. John Fisher might be my new favorite college basketball player. He's a cybersecurity major from Rochester listed at 7-foot, 360 pounds and goes by the nickname of "Big Cozy." What a boss. pic.twitter.com/T999tBu7a2 — Kyle Boone (@Kyle__Boone) December 8, 2022

انطلقت شهرة وليامز في البداية نهاية عام 2021 من خلال مقطع فيديو تبلغ مدته 20 ثانية فقط، لكنه حقق مشاهدات ضخمة على تويتر بلغت 8.4 ملايين مشاهدة، عندما سقط في الملعب ونهض وهو "يعرج" في مباراة ضد فريق بوفالو، قبل أن يمرر ببراعة لزميله الذي سجل، وقد وصفته الصحافة هنالك بأنه "سرق قلب أميركا".

Startling how much I need a Connor Williams jersey pic.twitter.com/ShRCtV7BiY — Glenny Balls (@Glenny_balls) December 11, 2021

وتضاعفت شهرة "بيج كوزي" حتى تصدر العناوين الرئيسية مؤخرا بعدما وقّع عدة عقود تجارية جديدة من أبرزها مع شركة (Leaf Trading Cards)، وشركة (Barstool Sports) للملابس التي وضعت صورته وهو يجلس مسترخيا أمام المدفأة وكرة السلة على إصبعه على قمصانها المتنوعة.

The “Big Cozy” Connor Williams is now a Barstool Athlete @CWilliams_50 @stoolathletics Buy his merch here: https://t.co/uIfm12et1b pic.twitter.com/Bjg5F9Dxas — Barstool College Basketball (@StoolCBB) January 4, 2023

ينحدر وليامز من نيويورك ويتمتع بحضور قوي على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ يتابعه أكثر من 42 ألف متابع على إنستغرام فقط.

ويتمتع النجم الشاب بحب الجميع بسبب أعماله الخيرية أيضا، حيث استغل شهرته لتنظيم مجموعة خيرية، والتبرع للشباب لدخول جامعة روتشستر في نيويورك.