الماريجوانا تثير غضب كيريوس في بطولة أميركا المفتوحة للتنس

قال الأسترالي نيك كيريوس إن رائحة الماريجوانا التي انتشرت في ملعب لويس أرمسترونغ خلال مباراته بالدور الثاني في بطولة أميركا المفتوحة للتنس الليلة الماضية أثرت عليه وجعلته يخشى أن يؤدي ذلك إلى تفاقم أزمة الربو لديه.

واستغرق كيريوس وقتا خلال المجموعة الثانية من فوزه على الفرنسي بنجامين بونزي للشكوى إلى الحكم الرئيسي من الرائحة، مما أدى إلى الطلب من الجمهور "الامتناع عن التدخين".

واعتبر اللاعب الأسترالي للصحفيين بعد المباراة أن الأمر ليس مضحكا، وقال "الناس لا يعرفون أنني أعاني من الربو بشدة. عندما أركض في ظل رائحة دخان أجد صعوبة في التنفس، ربما ليس شيئا أريد أن أتنفسه بين نقاط المباراة".

وأقر كيريوس بأن الأجواء الصاخبة في البطولة تميزها عن البطولات الثلاث الكبرى الأخرى. وقال "بطولة أميركا المفتوحة أجواؤها مختلفة تماما عن أي مكان آخر. أشعر أن بطولة ويمبلدون كانت مناسبة للغاية. بطولة أستراليا المفتوحة تتوقع ذلك نوعا ما هناك، كونك من أستراليا. لكن هنا، يبدو الأمر كأنه صاخب دائما".

وأضاف "أستطيع بالكاد سماع الأصوات في الملعب، لا أستطيع حتى سماع فريقي لأن الضوضاء منتشرة وصاخبة طوال الوقت".

وسيلتقي المصنف 23 عالميا وصاحب ضربات الإرسال القوية مع الأميركي الصاعد جيه جيه وولف في الدور الثالث غدا الجمعة.