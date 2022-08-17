قمصان وتذكارات وعروض.. كيف تُحقق ثروة باسم "مايكل جوردان"؟

ذكرت تقارير إخبارية أن القميص الذي ارتداه أسطورة كرة السلة الأميركي مايكل جوردان خلال موسمه الأخير في "دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين" (NBA) سيعرض للبيع في المزاد العلني خلال سبتمبر/أيلول المقبل بسعر افتتاحي قد يصل إلى 5 ملايين دولار أميركي.

ورغم ختام مسيرته منذ 20 سنة، يستمر حضور أسطورة كرة السلة الأميركي في مقدمة اهتمامات وسائل الإعلام، وأغلب ذلك الاهتمام مرتبط بملايين الدولارات المرتبطة بأي حدث أو شيء يتعلق به.

قميص مايكل جوردان

وأحدث العروض المتعلقة لجوردان سيكون منح المهتمين فرصة الحصول على القميص الذي ارتداه في موسمه الأخير مع فريق "شيكاغو بولز"، وهو نفس القميص الذي استلهم منه عنوان السلسلة الوثائقية الأميركية "الرقصة الأخيرة" (The last Dance).

وهذا القميص هو الأحدث في سلسلة من قمصان جوردان تم بيعها في السنوات الماضية، ذكرت مجلة "جي كيو" (GQ) من بينها:

قميص كارولينا الشمالية: القميص الأزرق رقم 23 لفريق ولاية كارولينا الشمالية، مثّل نقطة انطلاقه نحو مسيرة مهنية مليئة بالنجاحات، وقد بيع هذا القميص الذي فاز به بلقب الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات لعام 1984 بمبلغ 114 ألف دولار.

القميص الأزرق رقم 23 لفريق ولاية كارولينا الشمالية، مثّل نقطة انطلاقه نحو مسيرة مهنية مليئة بالنجاحات، وقد بيع هذا القميص الذي فاز به بلقب الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات لعام 1984 بمبلغ 114 ألف دولار. قميص الظهور الأول في الدوري الأميركي للمحترفين: وهو قميص جوردان الذي ارتداه في أول ظهور له في الدوري الأميركي للمحترفين مع شيكاغو بولز، وصمم للمرة الأولى والوحيدة بدون ظهور كلمة "بولز" على صدر اللاعبين، وتم الاكتفاء بكلمة "شيكاغو" فقط؛ الأمر الذي جعل منه قطعة نادرة من بين القمصان التي ارتداها اللاعب، وبيع بأكثر من 70 ألف دولار.

وهو قميص جوردان الذي ارتداه في أول ظهور له في الدوري الأميركي للمحترفين مع شيكاغو بولز، وصمم للمرة الأولى والوحيدة بدون ظهور كلمة "بولز" على صدر اللاعبين، وتم الاكتفاء بكلمة "شيكاغو" فقط؛ الأمر الذي جعل منه قطعة نادرة من بين القمصان التي ارتداها اللاعب، وبيع بأكثر من 70 ألف دولار. قميص فريق الأحلام: خلال أولمبياد برشلونة 1992 تم السماح لأول مرة بإشراك لاعبين محترفين مع منتخبات كرة السلة. وحصل فريق الولايات المتحدة بداية من تلك الدورة على لقب فريق الأحلام، وفرض هذا الفريق هيمنة واضحة في طريقه للتتويج بالميدالية الذهبية، مع فوز جوردان بلقب أفضل هداف بقميصه رقم 9 الذي بيع لاحقا بأكثر من 38 ألف دولار.

تذكارات مختلفة لجوردان

بيعت أولى الأحذية التي ارتداها أسطورة كرة السلة الأميركي من ماركة "إير جوردان" التي تعود لشركة "نايكي" (Nike) بأكثر من 21 ألف دولار في مزاد. كما بيع تمثال له يجسد عامه الأول كلاعب محترف مقابل 100 ألف دولار. وبيعت لوحة إعلانات من مدينة "سالت لايك سيتي" تحمل صورته الشهيرة وهو يرتقي إلى السلة بمبلغ 57 ألف دولار.

100 مليون دولار في ساعتين

ووفق مدير أعمال جوردان السابق ديفيد فالك، فقد حصل النجم السابق لشيكاغو بولز على عرض لمنح رخصة استغلال اسمه والمشاركة في حدث لمدة ساعتين مقابل 100 مليون دولار، لكن جوردان رفض ذلك.

وقال فالك "نجاحه الكبير وغير المسبوق جعله يفعل ما يحلو له، يوافق على ما يعجبه ويرفض ما لا يحلو له، أقدره واحترمه كثيرا، كان ولا يزال انتقائيا جدا في الفعاليات والمناسبات التي يريد الظهور فيها".

ثروة المليار دولار

وقد بدأت مسيرة جوردان بعقد إعلاني بـ250 ألف دولار ووصل إلى ثروة بنحو 1.9 مليار دولار، وهو يعتبر أكثر الرياضيين دخلا على مر العصور، وصار اسمه من أنجح صفقات التسويق في التاريخ، وهو ما أوصله إلى قائمة أغنى 500 شخص في الولايات المتحدة وأثرى 1500 شخص في العالم.