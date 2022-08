احتفاء واسع بعدّاء احتل المركز الأخير في بطولة ميونخ.. ما القصة؟

نال العداء الأندوري ناهويل كاريانا إشادة واسعة وحظي بتحية خاصة من الجماهير رغم وصوله في المركز الأخير في سباق 3 آلاف متر موانع، في الدور نصف النهائي من بطولة أوروبا المتعددة الرياضات ميونخ 2022 في ألمانيا.

وخلال السباق الذي جرى أمس الثلاثاء، أنقذ كاريانا منافسه الدانماركي أكسل فانغ كريستنسن الذي سقط خلال قفزه فوق أحد الحواجز.

وبمجرد نقل كريستنسن بأمان إلى الممرات الخارجية، أكمل كاريانا سباقه، واحتل المركز الأخير، لكن ما كان ملفتا هو تصفيق الجماهير له بحرارة والهتاف له على روحه الرياضية العالية التي أظهرها تجاه منافسه.

Sportsmanship at its very finest. 💕 #Munich2022 #BackToTheRoofs

ونشر الحساب الرسمي لألعاب القوى الأوروبية على موقع تويتر مقطع فيديو للقطة، معلقا عليها: "الروح الرياضية في أفضل حالاتها"، لتحظى بتفاعل واسع وإشادة كبيرة من جهات رسمية ومغرّدين من مختلف أنحاء العالم.

وعبّر اتحاد ألعاب القوى الأندوري عن فخره بما فعله العداء البالغ من العمر 22 عاما تجاه منافسه، قائلا عن ذلك "التضحية والكرم قيمتان متأصلتان في الرياضة. اليوم ناهويل جعلها واضحة. سيكون هناك المزيد من السباقات، وسيكون هناك المزيد من الإنجازات".

ونشر الاتحاد في وقت لاحق بعد انتهاء السباق، مقطع فيديو للعداء يتحدث فيه عن شعوره في تلك اللحظة، حيث قال "كنت على وشك الاستمرار لكن شيئا ما بداخلي دفعني لمساعدته. لم يستطع التحرك على الإطلاق وربما دهسه المتسابقون، لذا بينما كنت أفكر في ذلك، استدار جسدي تلقائيا وقررت مساعدته".

بدوره نشر الحساب الرسمي للألعاب الأولمبية على موقع تويتر، مقطع الفيديو معلقا عليه "هذا نوع من الروح الرياضية التي نحب أن نراها".

Read more about the heartwarming moment from the @Euro_Champs.

Axel Vang Christensen 🤝 Nahuel Carabaña | @WorldAthleticshttps://t.co/7XMCtmeNSJ

— The Olympic Games (@Olympics) August 16, 2022