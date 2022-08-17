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احتفاء واسع بعدّاء احتل المركز الأخير في بطولة ميونخ.. ما القصة؟

ضحّى العداء الأندوري ناهويل كاريانا بسباق 3000 موانع؛ لينقذ منافسه الدنماركي أكسل فانغ كريستنسن الذي سقط أثناء قفزه عن أحد الحواجز، في الدور نصف النهائي للسباق ببطولة أوروبا متعددة الرياضات ميونخ 2022 في ألمانيا
العداء الأندوري ناهويل كاريانا وصل في المركز الأخير في سباق 3 آلاف متر موانع في ميونخ (مواقع التواصل)
17/8/2022

نال العداء الأندوري ناهويل كاريانا إشادة واسعة وحظي بتحية خاصة من الجماهير رغم وصوله في المركز الأخير في سباق 3 آلاف متر موانع، في الدور نصف النهائي من بطولة أوروبا المتعددة الرياضات ميونخ 2022 في ألمانيا.

وخلال السباق الذي جرى أمس الثلاثاء، أنقذ كاريانا منافسه الدانماركي أكسل فانغ كريستنسن الذي سقط خلال قفزه فوق أحد الحواجز.

وبمجرد نقل كريستنسن بأمان إلى الممرات الخارجية، أكمل كاريانا سباقه، واحتل المركز الأخير، لكن ما كان ملفتا هو تصفيق الجماهير له بحرارة والهتاف له على روحه الرياضية العالية التي أظهرها تجاه منافسه.

ونشر الحساب الرسمي لألعاب القوى الأوروبية على موقع تويتر مقطع فيديو للقطة، معلقا عليها: "الروح الرياضية في أفضل حالاتها"، لتحظى بتفاعل واسع وإشادة كبيرة من جهات رسمية ومغرّدين من مختلف أنحاء العالم.

وعبّر اتحاد ألعاب القوى الأندوري عن فخره بما فعله العداء البالغ من العمر 22 عاما تجاه منافسه، قائلا عن ذلك "التضحية والكرم قيمتان متأصلتان في الرياضة. اليوم ناهويل جعلها واضحة. سيكون هناك المزيد من السباقات، وسيكون هناك المزيد من الإنجازات".

ونشر الاتحاد في وقت لاحق بعد انتهاء السباق، مقطع فيديو للعداء يتحدث فيه عن شعوره في تلك اللحظة، حيث قال "كنت على وشك الاستمرار لكن شيئا ما بداخلي دفعني لمساعدته. لم يستطع التحرك على الإطلاق وربما دهسه المتسابقون، لذا بينما كنت أفكر في ذلك، استدار جسدي تلقائيا وقررت مساعدته".

بدوره نشر الحساب الرسمي للألعاب الأولمبية على موقع تويتر، مقطع الفيديو معلقا عليه "هذا نوع من الروح الرياضية التي نحب أن نراها".

وضمن تفاعلات الجمهور، كتب مغرد "هذا هو الرياضي الملهم وآمل أن يحصل على جائزة رياضي العام"، بينما قال آخر "هنيئا لك على لفتتك، ليس كل شيء منافسة. رياضي عظيم وشخص عظيم".

المصدر : وكالة سند